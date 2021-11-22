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22.11.2021 20:30
Рубрика: Власть

Заменяющий Северо-Крымский канал водовод построен на 50 процентов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Самый масштабный в новейшей истории Крыма инфраструктурный проект, призванный обеспечить питьевой водой весь Восточный Крым, преодолел экватор. В следующем году воду из подземных горизонтов Просторненского, Новогригорьевского и Нежинского водозаборов начнут получать Феодосия и Судак, а еще через год она дойдет до Керчи.
Фото: Сергей Винник/РГ Фото: Сергей Винник/РГ
Фото: Сергей Винник/РГ

Напомним, большие объемы воды питьевого качества геологи нашли в Нижнегорском районе полуострова еще в 2014 году. Специалисты прогнозируют, что этих запасов хватит на 50 лет. Тогда же началось бурение первых скважин, а к руслу Северо-Крымского канала военные проложили трубопровод по временной схеме. За шесть лет все три водозабора общим дебетом 195 тысяч метров кубических влаги в сутки полностью обустроили, но воду на восток полуострова по-прежнему перебрасывают по руслу Северо-Крымского канала. Это ведет к неизбежным потерям драгоценной влаги: она дренирует, через трещины в бетонном русле уходит до 30 процентов всей искусственной реки. Кроме того, в пути часть воды испаряется, велик риск ее загрязнения. Поэтому в ноябре 2018 года началось строительство самого протяженного на полуострове трубопровода. Он возьмет на себя транспортировку воды на восток Крыма, идущую сегодня по руслу канала, которому пока нет альтернативы.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Весь строящийся водопроводный тракт общей протяженностью 154 километра разбит на три этапа. Первый начинается у села Октябрьское Нижнегорского района и идет до Владиславовки Кировского района. Его протяженность 47,5 километра, и здесь же находится первая из пяти насосных станций, которые будут на всем протяжении маршрута.

- На первой насосной завершается сооружение резервуаров чистой воды, идет монтаж насосного оборудования, внутренняя покраска помещений, - рассказал "РГ" начальник строительного управления ГКУ "Инвесстрой Крыма" Александр Сергеев. - Готовность этого объекта - 90 процентов. Планируем, что подрядчики сдадут его в первой декаде января.

Владиславовка станет узловым пунктом трубопровода, точкой, где он разойдется на два направления. Одно пойдет на Феодосию и Судак, второе - на Керчь. Здесь же будет центральный диспетчерский пункт всего объекта. Этап протяженностью 12,8 километра соединяет трубой Владиславку с Феодосией. Там уже все готово к приему воды, и сейчас основная работа идет на насосных станциях.

- Сейчас мы устанавливаем насосы на фундамент, крепим их анкерами, центруем, делаем обвязку, - говорит монтажник Виктор Волков. - Вообще приведение насосного оборудования в проектное положение - это ювелирная работа. Чтобы оборудование работало безотказно, не возникало вибраций, нужно выдержать множество параметров.

На владиславовской насосной станции, самой большой из пяти, будет 12 насосов. Сюда планируют подавать 195 тысяч кубометров воды в сутки, из них 106 тысяч намерены перекачивать на Феодосию и Судак, а 89 тысяч отправятся дальше на Керчь. Первый и второй этапы общей длиной более 60 километров находятся в завершающей стадии сооружения.

Однако чтобы трубопровод начал перекачивать воду в Феодосию, еще предстоит подвести к насосным станциям линии электропередачи, а это уже работа "Крымэнерго". Впереди у строителей самый протяженный участок трассы длиной 93,5 километров. Его готовность оценивается в 15 процентов. Трубы здесь укладывают из высокопрочного чугуна с включением шаровидного графена. Каждая труба весом девять тонн выдерживает давление в восемь атмосфер.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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- Мы одновременно укладываем две нитки водопровода, которые идут параллельно, - рассказал руководитель филиала подрядной организации Марк Луньков. - Это позволит в дальнейшем переключать подачу, в случае аварии потребители не останутся без воды.

В день строители укладывают в две нитки 50 труб общей протяженностью 300 метров. Интересно, что проект максимально использует естественный перепад высот, так что большую часть маршрута вода будет преодолевать самотеком, и лишь в низинах потребуется прокачка насосами.

Две насосных станции на Керченском полуострове еще предстоит построить. Общая стоимость трубопровода с сопутствующей инженерной инфраструктурой оценена в 19,6 миллиарда рублей. Однако в связи с подорожанием металла на рынке в проект уже внесли корректировку, так что конечная стоимость может вырасти до 22 миллиардов. Сейчас общая готовность объекта оценивается в 50 процентов. Полностью водопровод будет завершен во втором квартале 2023 года. Тогда же чистая вода из подземных горизонтов Крыма придет в Керчь.

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