Ботфорты, экомех и оверсайз: Что носят осенью в разных регионах России

Аналитики AliExpress-Россия проанализировали покупки жителей семи крупных городов и выявили характерные для их гардероба вещи.

Специалисты проанализировали покупки по 80 тысячам популярных товаров из категории "Одежда". Как отметили в пресс-службе компании, главная тенденция для всей страны - максимально комфортная одежда и парные образы. И мужчины, и женщины отказались от костюмов и джинсов в пользу брюк-джоггеров и пуловеров. Спрос на первые вырос в четыре раза, на вторые - в 11. Также вырос спрос 1,5 раза на самозавязывающиеся шнурки и на треть на жилеты с подогревом.

В Москве стали в 1,4 раза чаще покупать холщовые сумки. Если в 2020 году были популярны кигуруми, то сейчас - шелковые рубашки для сна. Москвичи часто заказывают многоразовые защитные маски, чаще всего - с изображением волн. Эксперты заметили, что маски популярны и в других городах, но, например в Казани покупают с изображением бабочек, а в Новосибирске - со стразами. По мнению аналитиков, это связано с усталостью москвичей от коронавирусных ограничений.

В Санкт-Петербурге от спортивного стиля уходят, горожане вдохновлены милитари, покупают широкие кожаные ремни (в 1,8 раза чаще, чем в том году) и такие же браслеты (в два раза чаще). Девушки в 4,7 раза стали чаще покупать боди. Такой предмет гардероба сместил с лидирующих позиций худе и спортивные штаны.

Екатеринбурженки выбирают яркие вещи - длинные шубы из искусственного меха и браслеты в стиле бохо. Спрос на эти товары вырос в 1,2 и в 1,6 раза соответственно. Среди платьев по продажам лидирует кружевное миди-платье из хлопка.

Жительницы Краснодара на смену кроссовкам приобретали ковбойские сапоги - спрос на такую обувь вырос в два раза. Образ из вестерна дополняют вельветовые сумки с бахромой (спрос вырос в 1,3 раза). Популярное платья - романтичное с оборками и поясом (покупают чаще в полтора раза по сравнению с прошлым годом).

В Казани покупают комфортную одежду для офиса. Например, юбки-карандаш (покупают в два раза чаще) и оверсайз-пуловеры с высоким воротником (в девять раз чаще).

В Нижнем Новгороде стали чаще в 1,8 раза покупать электрические стельки с подогревом и в 1,4 раза - ботфорты с квардратным носом. Самое популярное платье - вязаное с высоким воротником. В корзине нижегородцев часто оказываются сумки с USB-разъемом и замком безопасности.

В Новосибирске живут любители оверсайз-пуловеров с геометрическим принятом и базовых футболок - их в этом году покупают чаще в девять и в полтора раза. Выросли и продажи украшений. Любимый аксессуар горожан - кольцо с позолотой, неровностями или обладающее нестандартной формой.