Югра вошла в тройку лидеров по цифровой трансформации

Новости

American Music Awards назвала артистами года группу BTS 17:55
Запись секретного концерта Адель можно посмотреть в Сети 17:54
Sony может запретить выпуск сторонних корпусов для PlayStation 5 17:41
Байден выдвинул главу ФРС США на второй срок 17:37
Фетисов назвал безобразием уход Ларионова из молодежной сборной 17:36
СК Беларуси заявил о 132 пострадавших от польских силовиков на границе 17:30
В Арктике открылась вакансия наблюдателя за погодой за 200 тысяч рублей 17:29
Российский парламент принял на себя председательство в ПАЧЭС 17:27
В Махачкале умер пострадавший при взрыве газа в доме 17:15
Мишустин рассчитывает на укрепление сотрудничества Киргизии с Россией 17:14
ФАС оштрафовала Теле2 за завышение тарифов 17:02
Путин отметил самобытный талант Руслановой 17:01
Болгары вступились перед США за своего президента, назвавшего Крым русским 16:55
В Москве рухнул спрос на ипотеку 16:49
Вакцинация детей от COVID-19 в Израиле начнется 23 ноября 16:31
Частое употребление сладких напитков ведет к развитию слабоумия 16:27
Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией, действующей в интересах Запада 16:17
В центре Челябинска обнаружили источник радиации 16:00
В Махачкале четыре человека пострадали при взрыве газа в доме 15:58
Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Нины Руслановой 15:58
Первый московский кинотеатр объявил о введении системы QR-кодов 15:57
В Париже на Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию 15:54
В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита красной икры в стране 15:43
Курс евро впервые с 6 октября превысил 84 рубля 15:37
Банк России объяснил приостановку торгов облигациями "Роснано" 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
22.11.2021 16:55
Рубрика: Власть

Югра вошла в тройку лидеров по цифровой трансформации

Текст: Елена Панова
Югра, Ямал и Тульская область возглавили рейтинг регионов РФ по цифровой трансформации по итогам октября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании в рамках Всероссийского форума в области ИКТ "IT-Диалог" в Санкт-Петербурге.

Фото: iStock
В Югре можно будет получить электронное свидетельство о рождении

- По итогам октября у нас есть три региона-лидера по темпам цифровой трансформации - это Тульская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Также в группе отличников - Липецкая, Белгородская, Сахалинская и Ульяновская области, Севастополь, Татарстан и Ненецкий автономный округ. В числе отстающих - Чукотский автономный округ, Тверская область и Кабардино-Балкария. Призываю коллег ускориться, - подчеркнул Чернышенко.

На совещании обсудили цифровизацию контрольно-надзорной деятельности. Минцифры сегодня ведет активную работу по полному переходу на электронное, безбумажное взаимодействие с бизнесом. Особое внимание было уделено переводу на "цифру" отрасли ЖХК. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что это одна из наиболее сложных сфер, где все процессы должны быть прозрачны и понятны каждому жителю страны.

Отметим: цифровая трансформация - одна из пяти национальных целей России. Югра приняла региональную цифровую стратегию нынешним летом. Как отмечают в правительстве округа, ее главная задача- повысить качество жизни югорчан, улучшить условия для ведения экономической деятельности, обеспечить эффективность системы государственного и муниципального управления на основе широкомасштабного использования электронных технологий.

- Цифровая трансформация касается таких сфер в нашем округе, как госуправление, здравоохранение, образование, транспорт и создание "умных" городов, - констатировал директор депинформтехнологий Югры Павел Ципорин. - Кроме того, в план по реализации стратегии входят и мероприятия по переводу на "цифру" учреждений социальной защиты и соцобслуживания, а также физкультуры и спорта.

Фото: iStock
Югра стала одним из лидеров нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Ожидается, что к 2030 году в ходе реализации стратегии в Югре будет сформирована правовая среда для эффективной цифровой трансформации ключевых сфер, модернизированы инструменты поддержки IT-предприятий, для государственного и муниципального управления будет сформировано новое поколение цифровых лидеров. В медицинских организациях планируется внедрить электронную медицинскую карту с возможностью выдачи электронных рецептов, а для взаимодействия медиков внедрена виртуальная сеть.

Жители Югры все чаще пользуются электронными услугами. Так, по данным за прошлый год, через портал госуслуг было подано более 10,2 млн заявлений, на региональные цифровые сервисы направлено более 56 млн запросов. Сейчас в регионе делается акцент на предоставление "услуг без участия чиновника", когда решение принимается в автоматическом режиме. Так, за 2020 год уже зарегистрировано около 35 тысяч заявлений, решение по которым принято электронными системами. В этом году планируется ввести еще пять услуг такого типа.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Лавров: Нежелание Берлина и Парижа поддерживать Минские соглашения тревожит
Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации
Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно
Курс евро впервые с 6 октября превысил 84 рубля
В Махачкале умер пострадавший при взрыве газа в доме
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров