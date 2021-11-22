Югра вошла в тройку лидеров по цифровой трансформации

Югра, Ямал и Тульская область возглавили рейтинг регионов РФ по цифровой трансформации по итогам октября.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании в рамках Всероссийского форума в области ИКТ "IT-Диалог" в Санкт-Петербурге.

- По итогам октября у нас есть три региона-лидера по темпам цифровой трансформации - это Тульская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Также в группе отличников - Липецкая, Белгородская, Сахалинская и Ульяновская области, Севастополь, Татарстан и Ненецкий автономный округ. В числе отстающих - Чукотский автономный округ, Тверская область и Кабардино-Балкария. Призываю коллег ускориться, - подчеркнул Чернышенко.

На совещании обсудили цифровизацию контрольно-надзорной деятельности. Минцифры сегодня ведет активную работу по полному переходу на электронное, безбумажное взаимодействие с бизнесом. Особое внимание было уделено переводу на "цифру" отрасли ЖХК. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что это одна из наиболее сложных сфер, где все процессы должны быть прозрачны и понятны каждому жителю страны.

Отметим: цифровая трансформация - одна из пяти национальных целей России. Югра приняла региональную цифровую стратегию нынешним летом. Как отмечают в правительстве округа, ее главная задача- повысить качество жизни югорчан, улучшить условия для ведения экономической деятельности, обеспечить эффективность системы государственного и муниципального управления на основе широкомасштабного использования электронных технологий.

- Цифровая трансформация касается таких сфер в нашем округе, как госуправление, здравоохранение, образование, транспорт и создание "умных" городов, - констатировал директор депинформтехнологий Югры Павел Ципорин. - Кроме того, в план по реализации стратегии входят и мероприятия по переводу на "цифру" учреждений социальной защиты и соцобслуживания, а также физкультуры и спорта.

Ожидается, что к 2030 году в ходе реализации стратегии в Югре будет сформирована правовая среда для эффективной цифровой трансформации ключевых сфер, модернизированы инструменты поддержки IT-предприятий, для государственного и муниципального управления будет сформировано новое поколение цифровых лидеров. В медицинских организациях планируется внедрить электронную медицинскую карту с возможностью выдачи электронных рецептов, а для взаимодействия медиков внедрена виртуальная сеть.

Жители Югры все чаще пользуются электронными услугами. Так, по данным за прошлый год, через портал госуслуг было подано более 10,2 млн заявлений, на региональные цифровые сервисы направлено более 56 млн запросов. Сейчас в регионе делается акцент на предоставление "услуг без участия чиновника", когда решение принимается в автоматическом режиме. Так, за 2020 год уже зарегистрировано около 35 тысяч заявлений, решение по которым принято электронными системами. В этом году планируется ввести еще пять услуг такого типа.