На Урале музеем может стать целый город

Нижний Тагил, второй по величине город Свердловской области, основан в 1722 году Никитой и Акинфием Демидовыми. У города слава "сурового", промышленного, рабочего - и это не случайно. В Тагиле 606 предприятий, из них 53 крупных и средних. А еще здесь примерно 70 музеев, много необычных скульптур и сохранившихся с демидовских времен зданий.

Как вы представляете себе прогулку по Нижнему Тагилу? В этом городе можно пройтись по набережной пруда и зайти по пути в Историко-краеведческий музей. Забраться на Лисью гору ради панорамы с дымящими трубами на горизонте. Посетить башню на вершине горы, а потом экоиндустриальный технопарк "Старый Демидовский завод" у ее подножья. Потом зайти в Музей природы и "Демидовскую дачу".

И это будет даже не половина объектов, которые входят в музей-заповедник "Горнозаводской Урал". Своеобразная уральская "музейная миля", или, если переводить на нашу почву, "музейная верста". Она продолжается извилистым маршрутом по городу, а потом петляет по всему Горнозаводскому округу, охватывая десятки музеев и достопримечательностей.

Родоначальника всех тагильских музеев - "Музеум естественной истории и древностей" - организовал в 1841 году Павел Николаевич Демидов специально к приезду на Урал цесаревича Александра, будущего императора России. Тагильчане долгие годы пополняли фонды одного из старейших провинциальных музеев - в его удивительной коллекции сегодня более 450 тысяч экспонатов.

Старый демидовский завод, который не разрезали на металлолом, а превратили в музей под открытым небом - любимое место для фотосессий и возможность увидеть, как менялись технологии в металлургии.

Сенатор Эдуард Россель, президент международного Демидовского фонда, рассказал, что мечтает о превращении всего Нижнего Тагила в город-музей-заповедник, в котором, рядом с действующими заводами, будут открытые для посещения старые промышленные объекты. "Одной из самых важных задач, - считает он, - является привлечение федеральной власти и мирового сообщества к проблеме сохранения и развития Нижнего Тагила как уникального живого экспоната, города-музея, наполненного объектами культурного и индустриального наследия". Например, новым объектом музея-заповедника может стать шахта "Магнетитовая-бис", которую вскоре должны закрыть.

В 2022 году Нижний Тагил отметит 300-летие. Подготовка к юбилею уже идет. Город благоустраивается, появляются новые парки и общественные пространства. В городе есть комфортабельный отель, наследие международных выставок вооружений. В общем, поездка сюда обещает быть необычной, информационно насыщенной и комфортной.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.