На Урале музеем может стать целый город

Новости

В США 23 человека госпитализированы после наезда на рождественскую процессию 06:21
Минобороны: 55 самолетов и беспилотников провели разведку у границ РФ 05:43
Врач Тимаков допустил снижение заболеваемости COVID-19 в декабре 05:19
Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса 05:05
Видео: Мэр Владивостока помог буксующему автомобилю заехать в гору 05:04
Во Владивостоке отменили занятия в школах из-за снежного циклона 04:56
Автомобиль въехал в рождественскую процессию в США 04:12
Во Франции заявили о стремительном начале пятой волны COVID-19 04:05
ЦИК: Действующий президент Болгарии лидирует во втором туре выборов 03:30
Невролог рассказал о мигрирующих болях по всему телу после COVID-19 03:03
WP: Байден хочет баллотироваться на второй срок в 2024 году 02:56
Инфекционисты: Масштабного распространения гриппа в этом сезоне не ожидается 02:08
Пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве 01:40
В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса 00:56
К концу недели в центр России придет волна тепла 21.11.2021
Видео: судья увел команды с поля в матче "Лион" - "Марсель" 21.11.2021
В Москву идет сильное похолодание 21.11.2021
Около 80 мародеров разграбили крупный магазин в Калифорнии 21.11.2021
Названа еда, которая способствует быстрому набору веса зимой 21.11.2021
Умерла актриса Нина Русланова 21.11.2021
1 664 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21.11.2021
Путин уточнил у ученого порядок вакцинирования от гриппа и коронавируса 21.11.2021
Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у российских границ 21.11.2021
Атомную подлодку "Владимир Мономах" наградили Корабельной чашей 21.11.2021
Путин оценил эффективность детской вакцины от коронавируса 21.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
22.11.2021 06:00
Рубрика: Культура

На Урале музеем может стать целый город

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область)
Нижний Тагил, второй по величине город Свердловской области, основан в 1722 году Никитой и Акинфием Демидовыми. У города слава "сурового", промышленного, рабочего - и это не случайно. В Тагиле 606 предприятий, из них 53 крупных и средних. А еще здесь примерно 70 музеев, много необычных скульптур и сохранившихся с демидовских времен зданий.

Как вы представляете себе прогулку по Нижнему Тагилу? В этом городе можно пройтись по набережной пруда и зайти по пути в Историко-краеведческий музей. Забраться на Лисью гору ради панорамы с дымящими трубами на горизонте. Посетить башню на вершине горы, а потом экоиндустриальный технопарк "Старый Демидовский завод" у ее подножья. Потом зайти в Музей природы и "Демидовскую дачу".

Фото: Вера Давыдова/Предоставлено Красноуфимским краеведческим музеем
На Урале появились скульптуры вымершего оленя и "венценосного" ящера

И это будет даже не половина объектов, которые входят в музей-заповедник "Горнозаводской Урал". Своеобразная уральская "музейная миля", или, если переводить на нашу почву, "музейная верста". Она продолжается извилистым маршрутом по городу, а потом петляет по всему Горнозаводскому округу, охватывая десятки музеев и достопримечательностей.

Родоначальника всех тагильских музеев - "Музеум естественной истории и древностей" - организовал в 1841 году Павел Николаевич Демидов специально к приезду на Урал цесаревича Александра, будущего императора России. Тагильчане долгие годы пополняли фонды одного из старейших провинциальных музеев - в его удивительной коллекции сегодня более 450 тысяч экспонатов.

Старый демидовский завод, который не разрезали на металлолом, а превратили в музей под открытым небом - любимое место для фотосессий и возможность увидеть, как менялись технологии в металлургии.

Фото: пресс-служба Норникеля.
Южный Таймыр обещает затмить жаркие страны

Сенатор Эдуард Россель, президент международного Демидовского фонда, рассказал, что мечтает о превращении всего Нижнего Тагила в город-музей-заповедник, в котором, рядом с действующими заводами, будут открытые для посещения старые промышленные объекты. "Одной из самых важных задач, - считает он, - является привлечение федеральной власти и мирового сообщества к проблеме сохранения и развития Нижнего Тагила как уникального живого экспоната, города-музея, наполненного объектами культурного и индустриального наследия". Например, новым объектом музея-заповедника может стать шахта "Магнетитовая-бис", которую вскоре должны закрыть.

В 2022 году Нижний Тагил отметит 300-летие. Подготовка к юбилею уже идет. Город благоустраивается, появляются новые парки и общественные пространства. В городе есть комфортабельный отель, наследие международных выставок вооружений. В общем, поездка сюда обещает быть необычной, информационно насыщенной и комфортной.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Отдых и туризм в России

Главное сегодня

Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"
Врач Тимаков допустил снижение заболеваемости COVID-19 в декабре
Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса
В США 23 человека госпитализированы после наезда на рождественскую процессию
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года
Владимир Кехман знает, кто может объединить два МХАТа
Алексей Франдетти: Моя миссия - возродить жанр оперетты