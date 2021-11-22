Новая "нефть": Югра сделала ставку на развитие креативной экономики

Больше чем на две недели Югра погрузилась в атмосферу сплошного творчества и креатива. Здесь проходит первый Международный фестиваль креативных индустрий.

Его цель - активно развивать живые творческие инициативы в регионе, поддерживать лучшие идеи, тиражировать самые амбициозные, яркие и продуктивные из них. В том числе в другие регионы страны и даже мира.

Казалось бы, зачем региону задумываться о развитии креативной экономики, ведь Югра - лидер по добыче нефти в стране, здесь действует почти 500 месторождений углеводородов, и запасов сырья еще достаточно. Но власти Югры осознанно решили уходить от монопрофильности, отлично понимая, что главный капитал во всем мире приносят прежде всего идеи, инвестиции в человека. Экономика знаний определяет сегодня развитие самых успешных государств мира, и России отставать непозволительно. О том, что происходило все эти дни на площадках фестиваля, как его характеризуют эксперты и участники, - в материале "Российской газеты".

Деньги из идей

- Начиная работу над обновлением стратегии развития округа, которая продолжается сегодня при активном участии всех югорчан, мы сформировали новую стратегическую задачу - развитие в регионе экономики знаний, - отмечает глава Югры Наталья Комарова.

Прямое следствие этой стратегии - Международный фестиваль креативных индустрий. Это уникальный комплексный проект, который правительство Югры реализовало в сфере культуры, искусства, экономики и креативных индустрий.

В его рамках в регионе прошло больше 30 мероприятий, в них приняли участие международные и федеральные спикеры, предприниматели, представители власти, исследователи и творцы. Причем форум прошел на площадках сразу четырех больших городов округа - Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и Нягани. Участники делились идеями, представили свои лучшие творческие проекты, рассказали, как эффективнее продвигать свои инициативы, что можно сделать, объединив усилия творческих команд, и как развивать креативные индустрии. Отметим: форум состоялся при поддержке комиссии России по делам ЮНЕСКО, Северного форума и Арктического совета. Важность креативных индустрий сейчас так велика, что Генеральная ассамблея ООН объявила 2021 год Международным годом креативной экономики и устойчивого развития.

Показательно, что одним из ключевых мероприятий фестиваля стал первый слет креативных предпринимателей Югры. Он проходил в течение трех дней. В его мероприятиях участвовало больше 50 экспертов регионального, российского и мирового уровней.

- На смену многим профессиям сегодня приходит автоматика. Такси на автопилоте, официанты-роботы, дроны-курьеры - этим уже никого не удивишь, роботы все активнее берут на себя механическую деятельность. Но есть такие сферы, где машины не могут заменить людей, - констатировал Роман Колупаев, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес". - Это сферы деятельности, в основе которых лежат идея, мысль. Их принято называть креативными индустриями. Сейчас их развитию уделяют особое внимание во всем мире. Для поддержки креативных предпринимателей в Югре создан Центр инновационно-технологического и креативного предпринимательства, принят первый в России региональный закон.

- Его принятие обусловлено назревшей необходимостью эффективнее, быстрее решать задачи по созданию благоприятных условий для творчества югорчан, реализации новых идей, созданию объектов интеллектуальной собственности, являющихся одним из важнейших стратегических ресурсов развития экономики, культуры, науки, образования и других сфер социально-экономической деятельности, - отмечает глава региона Наталья Комарова.

Как подчеркнул Роман Колупаев, в региональном законе "О креативных индустриях в Югре" не просто закреплено само это понятие, но и приведен четкий список направлений, которые относятся к этой отрасли. Это дизайн, маркетинг, IT, туризм, образование, архитектура, художественные промыслы - в общей сложности тринадцать направлений. В Югре для них действуют механизмы поддержки, создаются условия для самореализации творческих людей и монетизации их талантов. По сути это и есть "новая нефть", которую готов производить сегодня регион и постепенно начать получать из нее прибыль.

Монетизация талантов

Примечательно, что о слете предпринимателей, как и о многих других площадках фестиваля на всем его протяжении, подробно сообщала в своих аккаунтах в соцсетях глава Югры Наталья Комарова. Работа отдельных площадок транслировалась в прямом эфире в Instagram губернатора. В частности, заседание рабочей группы по развитию экосистемы креативного предпринимательства и сервисной экономики в России. Это говорит о том, что глава Югры принимает личное активное участие в развитии креативной экономики в регионе. Важно, что в ходе слета предприниматели активно делились опытом и знаниями, знакомились с бизнес-трендами и брендами, разбирали реальные примеры креативных российских и мировых бизнесов. Узнали о тенденциях развития креативных индустрий и модного бизнеса, разработали кейсы визуального мерчандайзинга на объектах ретейла предпринимателей Ханты-Мансийска. За три дня участники обсудили понятие "локальная идентичность" и как ее можно монетизировать. Узнали, как из ремесла построить успешный бизнес, создать новые медиа, выйти на маркетплейсы и не разориться, сформировать туристическую привлекательность через частные проекты. познакомились с мерами поддержки отрасли.

- Основная ценность этого слета - люди, у которых можно попросить совета, обменятся опытом и знаниями, применить полученные навыки в работе, - подчеркнул заместитель губернатора Югры-директор департамента экономического развития Роман Генкель. - Благодаря экспертам участники слета смогли изучить бизнес-тренды, которые формируют повестку не только в России, но и в мире.

- Я впервые в Югре, - признался генеральный директор Фонда президентских инициатив Роман Карманов. - Но понял, что здесь прекрасно знают о том, какую роль сегодня играют креативные индустрии в экономическом развитии, и о том, что за ними будущее. Эти индустрии напрямую влияют на качество жизни людей, дают им возможность заниматься творчеством, реализовывать себя. И Югра в этом отношении - регион-лидер, потому что в основу развития креативной экономики здесь впервые в России заложили специальный закон, который может стать моделью и для других регионов страны.

- Югра - регион первопроходцев, - подтвердила его мысль Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ В. Л. Глазычева. - И не только с точки зрения освоения природных ресурсов, но и с точки зрения зарождения основ новой креативной экономики. Здесь очень много делается для того, чтобы территория стала комфортной и привлекательной, создаются условия для творческой самореализации людей, развития того самого человеческого капитала, о котором сегодня так много говорят и за которым будущее всех развитых экономик мира.

Почему так важно развитие креативной экономики? Как отмечают эксперты, это один из ресурсов, который позволит выполнить задачу, поставленную президентом нашей страны в Послании Федеральному собранию, - увеличить рост инвестиций на 6-7 процентов.

- Сегодня креативные индустрии в ведущих мировых экономиках активно растут и вносят большой вклад в ВВП, - об этом в интервью "РГ" сообщил вице-президент РСПП профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ "Высшая школа экономики", доктор юридических наук Игорь Вдовин. - Это направление предпринимательства, в котором все завязано на человеческом капитале, это его монетизация в чистом виде. Сейчас во всем мире колоссальный экономический эффект дает вклад креативных индустрий (дизайн, мода, ремесла, издательское дело, архитектура, кино, мультимедиа, реклама, парки развлечений, IT-сфера и др.). Так, доля "креатива" в мировом ВВП составляет не менее 6,6 процента, а в развитых странах - 8-12 процентов с прогнозируемым ежегодным приростом около 10 процентов.

Как подчеркивают эксперты, креативные индустрии- это мощный двигатель. Они помогают перестроить национальную экономику с сырьевой на экономику знаний. Поэтому так важно сегодня больше инвестировать в образование (инфраструктуру, новые технологии, программы, кадры), растить с самого детства творческих, креативно мыслящих людей, поддерживать своих творческих предпринимателей на государственном уровне.

Игорь Вдовин уверен, что развитие экономики заданными в Послании президента темпами сформирует совершенно новые рабочие места. Для них потребуются специалисты, к которым будут предъявляться очень высокие профессиональные требования. Уже сейчас необходимо инвестировать в выращивание таких специалистов и формировать внутри страны такую среду, в которой им будет интересно и выгодно оставаться, работать, создавать блага и пользоваться ими.

Пока мы на старте

Как отмечает губернатор Югры, в регионе поставлена задача увеличить выручку от продукции субъектов креативных индустрий в валовом региональном продукте до 0,5 процента к 2025 году. Сейчас креативный кластер Югры создает около 0,1 процента ВРП. Этот показатель, считают в местном правительстве, можно существенно нарастить, досконально изучив возможности предприятий и стимулируя югорчан к креативной деятельности, к продуцированию идей. То есть пока регион стоит на самом старте создания креативной экономики. И тем ценен Международный фестиваль креативных индустрий и в целом те усилия, которые прилагают в Югре и в России в целом к выстраиванию нового типа экономики.

Так, в ходе форума директор федерального государственного бюджетного учреждения "Роскультцентр" Марина Абрамова отметила, что за два последних года в сфере креативных индустрий в России произошли колоссальные изменения. К этой "юной" области деятельности изменилось отношение на всех уровнях власти, создана федерация креативных индустрий.

- В Югре - уникальный губернатор, - отметила Марина Абрамова. - В Ханты-Мансийском автономном округе первом среди субъектов России подписан закон о креативных индустриях. А сейчас мы видим, что и другие регионы последовали примеру Югры и стали активно развивать концепции креативного развития, готовить свои региональные законы.

Марина Абрамова добавила, что и на федеральном уровне развитию креативных индустрий уделяется все большее внимание. Например, создан новый президентский фонд поддержки культурных инициатив. 3,5 миллиарда рублей направлено на поддержку креативных предпринимателей. При этом она подчеркнула, что 15 проектов Югры получили поддержку фонда, что является очень хорошим показателем.

Отметим: уже сегодня в Югре в сфере креативных индустрий работают более 3,5 тысячи предприятий. Больше всего из них заняты в сфере IT-технологий, маркетинга, рекламы и дизайна.

При этом реализуются очень интересные проекты.

Так, в Сургуте несколько месяцев назад состоялось техническое открытие первого регионального креативного кластера "СпортЗавод". Проект Александра Посохова и Владислава Иванова получил определение "кросс-культурный". На площадке в 2,6 тысячи квадратных метров, где когда-то располагались склады и автобаза, а также на уличной территории в 3,8 тысячи квадратов кураторы начали создавать экосистему для фанатов экстремальных видов спорта, приглашая в союзники художников, фотографов, дизайнеров и музыкантов.

Заявка северян заняла 14-е место из 25 тысяч на форуме "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив и фонда "Росконгресс" и была рекомендована для тиражирования по всей стране. Кроме того, она попала в топ-10 федерального акселератора по преобразованию территорий Rurban Creative Lab.

"Генератор" идей

Показательно, что в рамках фестиваля прошли десятки мероприятий, участники которых создали настоящий мощный единый "генератор" идей.

Туристский форум "Югра-тур-2021", стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития сферы туризма Югры. Наталья Комарова подчеркнула, что у каждого региона есть свои особенности, которые важно использовать для привлечения туристов.

- Наш округ - центр этнографического туризма. Мы демонстрируем лучшие практики в этом направлении. В предстоящем году планируем вместе с Ресурсным центром в сфере национальных отношений и Национальной ассоциации специалистов событийного туризма провести общероссийский конкурс по этнографическому туризму.

К слову, когда на недавней пресс-конференции Наталью Комарову спросили, какие места в регионе она посоветовала бы посетить туристам, она, почти не задумываясь, первыми назвала стойбища коренных народов.

В ходе еще одного знакового мероприятия фестиваля - IV Форума территориального маркетинга и брендинга -эксперты со всей страны, а это маркетологи, дизайнеры, архитекторы, урбанисты, PR-специалисты, представители органов власти, общественности, краеведы, историки, научные сотрудники, обсудили новые стандарты качества городской среды. Они необходимы, чтобы проекты благоустройства были не только красивыми, но и полезными точками притяжения.

Наконец, своеобразной изюминкой форума стал фестиваль искусств "60 параллель". Это проект Сургутской филармонии, музыканты которой представили образцы высокого искусства. Показательно, что "60 параллель" признана национальным событием в федеральном проекте "Национальный календарь событий".