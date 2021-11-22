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22.11.2021 16:00
Рубрика: Происшествия

В центре Челябинска обнаружили источник радиации

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Министерством общественной безопасности Челябинской области организована проверка информации об обнаружении источника радиоактивного излучения в центре Челябинска, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Радиоактивное загрязнение на пешеходном тротуаре по улице Труда у дома №22 в центре Челябинска несколько часов назад обнаружил челябинец Андрей Ожаровский. С помощью приборов он зафиксировал его у основания спиленного столба рекламной конструкции и выдвинув версию, что она была изготовлена из металлической трубы, которая ранее могла быть частью нефтепровода. А в нефти, как известно, содержатся природные радионуклиды.

В министерстве общественной безопасности региона сообщили, что ситуация находится под контролем. На месте обнаружения радиоактивного излучения работают сотрудники лаборатории, которые заберут на исследование предмет, ставший источником повышенного фона. Его упакуют в специальный контейнер в целях последующей утилизации в соответствии с действующим законодательством, а кроме того через систему учета и контроля радиоактивных веществ попробуют установить его владельца. Дальнейшей проверкой займется Роспотребнадзор.

На место происшествия по сигналу Ожаровского выезжали сотрудники МЧС. Однако угрозы для населения ситуация не представляет, сообщили в ведомстве.

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