В центре Челябинска обнаружили источник радиации

Министерством общественной безопасности Челябинской области организована проверка информации об обнаружении источника радиоактивного излучения в центре Челябинска, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Радиоактивное загрязнение на пешеходном тротуаре по улице Труда у дома №22 в центре Челябинска несколько часов назад обнаружил челябинец Андрей Ожаровский. С помощью приборов он зафиксировал его у основания спиленного столба рекламной конструкции и выдвинув версию, что она была изготовлена из металлической трубы, которая ранее могла быть частью нефтепровода. А в нефти, как известно, содержатся природные радионуклиды.

В министерстве общественной безопасности региона сообщили, что ситуация находится под контролем. На месте обнаружения радиоактивного излучения работают сотрудники лаборатории, которые заберут на исследование предмет, ставший источником повышенного фона. Его упакуют в специальный контейнер в целях последующей утилизации в соответствии с действующим законодательством, а кроме того через систему учета и контроля радиоактивных веществ попробуют установить его владельца. Дальнейшей проверкой займется Роспотребнадзор.

На место происшествия по сигналу Ожаровского выезжали сотрудники МЧС. Однако угрозы для населения ситуация не представляет, сообщили в ведомстве.