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22.11.2021 17:27
Рубрика: Общество

В муниципалитетах Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

Текст: Юлия Мякишева

Режим обязательной самоизоляции введен для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая, Кондинского района (село Леуши и поселки городского типа: Луговой, Междуреченский, Мортка, Мулымья). Исключение составляют привитые и официально переболевшие.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Оставаться дома жители этих населенных пунктов должны с 22 ноября по 5 декабря. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом. Также в этот период общепит и фитнес-клубы могут работать только с 6 утра до 11 вечера. До 5 декабря здесь приостановят культурно-массовые, физкультурные, спортивные мероприятия, выезды организованных групп, а также очную работу учреждений дополнительного образования.

Отмечено, что заведения, в том числе, придорожные, могут работать навынос, общепит в вокзалах, аэропортах и заправках может работать круглосуточно с присутствием граждан, также может работать доставка заказов.

Помимо введения самоизоляции в нескольких муниципалитетах, во всем регионе до 20 декабря запретили пускать в торговые центры детей до 14 лет без сопровождения родителей.

По данным оперштаба Югры по борьбе с коронавирусом за последние сутки выявлено 250 новых случаев. Всего с начала пандемии заболели 87 783 югорчанина. С болезнью справились 80 406 человек. Погибло 1616 человек.

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