Региональным банкам предложили дать преференции для выживания

Новости

Четверо сирийских военных погибли при обстрелах боевиками 00:38
В Москве арестован высокопоставленный сотрудник Росгвардии 00:16
Десятки налетчиков ограбили торговый центр и ювелирный магазин в Калифорнии 22.11.2021
В Британии назвали "чушью" речь Джонсона о свинке Пеппе 22.11.2021
Прокуратура Нью-Йорка приступила к оценке собственности "Организации Трампа" 22.11.2021
Около 40 человек пострадали от разбушевавшегося шакала в Индии 22.11.2021
Глава ФНС рассказал об итогах работы ведомства в 2021 году. Главное 22.11.2021
Павел Дуров получил гражданство Франции 22.11.2021
Алексей Гореславский назначен гендиректором Института развития интернета 22.11.2021
Более 44 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 22.11.2021
Медиа России и Китая договорились развивать обмен кадрами, контентом и опытом 22.11.2021
Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала июля 22.11.2021
Как родителям заплатить налоги за детей в личном кабинете 22.11.2021
ФАС разъяснила новые правила контроля за ценами на лекарства 22.11.2021
Путин заявил об отказе Киева от выполнения Минских и нормандских соглашений 22.11.2021
В Махачкале после взрыва газа в частном доме возбуждено дело 22.11.2021
В ФНС рассказали, как отслеживают нелегально сдающих квартиры в аренду 22.11.2021
Сработавшая в Большом театре система пожаротушения не повредила декорации 22.11.2021
В Москве скончался бывший главный редактор "МК" Игорь Бугаев 22.11.2021
В Москве женщина пыталась продать новорожденного сына за 100 тысяч рублей 22.11.2021
Лукашенко: Беларусь не будет задерживать легально прибывших мигрантов 22.11.2021
В КДК РФС прокомментировали стычку игроков "Краснодара" и "Спартака" 22.11.2021
American Music Awards назвала артистами года группу BTS 22.11.2021
Запись секретного концерта Адель можно посмотреть в Сети 22.11.2021
Sony может запретить выпуск сторонних корпусов для PlayStation 5 22.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
22.11.2021 23:49
Рубрика: Экономика

Региональным банкам предложили дать преференции для выживания

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)
За восемь лет количество регионов, где есть или только один региональный банк, или их нет вообще, выросло в три раза: теперь их 50. Эту ситуацию необходимо менять, считают в Ассоциации российских банков (АРБ). Она предложила на уровне закона ввести понятие "регионально значимый банк" по аналогии с системно значимыми кредитными организациями, а также предоставить для таких банков ряд преференций.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Инициативу АРБ изложила в письме председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у "РГ"). В ЦБ подтвердили получение письма.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
ФАС заставит банки соблюдать рекламное законодательство

По мнению АРБ, "регионально значимыми" могут считаться банки, зарегистрированные за пределами Москвы, не имеющие претензий со стороны ЦБ к текущей деятельности. Регионально значимые банки должны использовать на территории региона 50% работающих активов и иметь рейтинг российского рейтингового агентства.

АРБ также предлагает ввести ряд преференций для регионально значимых банков: автоматическое участие во всех федеральных программах на территории региона, право на обслуживание клиентов всех категорий без ограничений на территории региона, разработку и внедрение специальной региональной программы IT-поддержки деятельности региональных банков, принятие специальных форм надзора и регулирования, которые отличаются от норм для крупных банков, и использование механизма докапитализации с помощью облигаций федерального займа.

Российский банковский сектор становится все более "государственным": крупнейшие федеральные игроки активно осваивают регионы, предлагая клиентам поначалу более выгодные условия, а затем сводя их к рыночным. Более высокие ставки по вкладам и более низкие по кредитам поначалу действительно привлекают клиентов, но все эти "бонусы" недолговечны, как показывает практика: "приманка" действует, когда крупный игрок входит в регион, по мере наращивания бизнеса "льготы" для клиентов сходят на "нет". Сам процесс вызывает опасения: крупные игроки выдавливают из регионов местные банки. Как уточнила АРБ, сейчас в 25 регионах функционирует по одному региональному банку, в 23 регионах - по два-три. В 25 регионах местные банки отсутствуют. Таким образом, в 86% субъектах количество региональных банков минимально либо их просто нет.

На топ-5 крупнейших российских банков приходится три четверти всех выданных кредитов

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", общее количество региональных банков за 8 лет сократилось более чем в 2,5 раза - с 381 до 148. Высокую концентрацию государства в финансовом секторе отмечал и ЦБ: на первые пять банков в 2020 году приходилось 76% услуг кредитования и 70% операций привлечения средств.

Банк России получил письмо АРБ и ответит на него в установленном порядке, сообщили "РГ" в пресс-службе ЦБ. В Банке России признают сокращение отделений банков, но отмечают, что оно компенсируется ростом цифровых каналов доступа к финансовым услугам, причем не только платежным, но и услугам кредитования (в том числе ипотечного), страхования, размещения свободных денежных средств.

"После проведенной ЦБ многолетней работы по очистке рынка те банки, которые несмотря ни на что сохраняют лицензии и готовность работать внутри своих регионов, заслуживают всех преференцией, какие только возможны для сохранения их конкурентной ниши. И в еще большей степени в таких преференциях региональным банкам нуждается малый и средний бизнес регионов, который всегда имел в лице своих банков надежных партнеров", - считает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. "Поддержать региональные банки можно за счет большего вовлечения в различные программы поддержки малого и среднего бизнеса", - уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию за долги
Роскомнадзор составил список "приземляемых" в России компаний
ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему на COVID-19 в качестве эталона
В муниципалитетах Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых
Лавров: Нежелание Берлина и Парижа поддерживать Минские соглашения тревожит
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег