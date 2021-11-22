Региональным банкам предложили дать преференции для выживания

За восемь лет количество регионов, где есть или только один региональный банк, или их нет вообще, выросло в три раза: теперь их 50. Эту ситуацию необходимо менять, считают в Ассоциации российских банков (АРБ). Она предложила на уровне закона ввести понятие "регионально значимый банк" по аналогии с системно значимыми кредитными организациями, а также предоставить для таких банков ряд преференций.

Инициативу АРБ изложила в письме председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у "РГ"). В ЦБ подтвердили получение письма.

По мнению АРБ, "регионально значимыми" могут считаться банки, зарегистрированные за пределами Москвы, не имеющие претензий со стороны ЦБ к текущей деятельности. Регионально значимые банки должны использовать на территории региона 50% работающих активов и иметь рейтинг российского рейтингового агентства.

АРБ также предлагает ввести ряд преференций для регионально значимых банков: автоматическое участие во всех федеральных программах на территории региона, право на обслуживание клиентов всех категорий без ограничений на территории региона, разработку и внедрение специальной региональной программы IT-поддержки деятельности региональных банков, принятие специальных форм надзора и регулирования, которые отличаются от норм для крупных банков, и использование механизма докапитализации с помощью облигаций федерального займа.

Российский банковский сектор становится все более "государственным": крупнейшие федеральные игроки активно осваивают регионы, предлагая клиентам поначалу более выгодные условия, а затем сводя их к рыночным. Более высокие ставки по вкладам и более низкие по кредитам поначалу действительно привлекают клиентов, но все эти "бонусы" недолговечны, как показывает практика: "приманка" действует, когда крупный игрок входит в регион, по мере наращивания бизнеса "льготы" для клиентов сходят на "нет". Сам процесс вызывает опасения: крупные игроки выдавливают из регионов местные банки. Как уточнила АРБ, сейчас в 25 регионах функционирует по одному региональному банку, в 23 регионах - по два-три. В 25 регионах местные банки отсутствуют. Таким образом, в 86% субъектах количество региональных банков минимально либо их просто нет.

На топ-5 крупнейших российских банков приходится три четверти всех выданных кредитов

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", общее количество региональных банков за 8 лет сократилось более чем в 2,5 раза - с 381 до 148. Высокую концентрацию государства в финансовом секторе отмечал и ЦБ: на первые пять банков в 2020 году приходилось 76% услуг кредитования и 70% операций привлечения средств.

Банк России получил письмо АРБ и ответит на него в установленном порядке, сообщили "РГ" в пресс-службе ЦБ. В Банке России признают сокращение отделений банков, но отмечают, что оно компенсируется ростом цифровых каналов доступа к финансовым услугам, причем не только платежным, но и услугам кредитования (в том числе ипотечного), страхования, размещения свободных денежных средств.

"После проведенной ЦБ многолетней работы по очистке рынка те банки, которые несмотря ни на что сохраняют лицензии и готовность работать внутри своих регионов, заслуживают всех преференцией, какие только возможны для сохранения их конкурентной ниши. И в еще большей степени в таких преференциях региональным банкам нуждается малый и средний бизнес регионов, который всегда имел в лице своих банков надежных партнеров", - считает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. "Поддержать региональные банки можно за счет большего вовлечения в различные программы поддержки малого и среднего бизнеса", - уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин