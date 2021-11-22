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22.11.2021 19:40
Рубрика: В мире

Рекордная сумма с продажи бочки вина во Франции пойдет на благотворительность

Текст: Вячеслав Прокофьев (Российская газета, Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)
В городе Бон, столице виноградарей Бургундии, на благотворительных торгах бочка вина Corton Renardes Grand Cru 2021 была продана за рекордные 800 тысяч евро. Это знаковое событие произошло на аукционе, который там устраивается, начиная с 1859 года.

Торги традиционно проходят на территории старинного госпитального комплекса Hospices de Baune (Бонская богадельня) и носят его имя. Историческое здание комплекса был построено в XV веке канцлером герцога бургундского Николя Роленом для малоимущих. Он же отписал госпиталю несколько виноградников, чтобы поддерживать его финансово. Позже услугами больницы стали пользоваться также люди состоятельные, некоторые из которых передавали в дар Бонской богадельне свои земли.

Фото: Константин Лейфер / ТАСС
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В настоящее время администрация госпитального центра в Боне владеет 61 гектаром лучших бургундских виноградников, а суммы, полученные от реализации урожая, позволяют с лихвой покрывать не только все расходы, но и выделять средства на благотворительность. Именно такая роль отводится "Бочке Председателя", то есть той, на которую указывает глава винодельческого хозяйства, и, как правило, желающих приобрести ее находится множество. Пока неизвестно, кто в этом году выложил 800 тысяч евро. Но вот в прошлом году ее обладателем стал предприниматель из Китая, заплативший 660 тысяч евро.

Деньги, вырученные с продажи символического лота, пойдут в фонд Национальной федерации солидарности с женщинами, которая ведет борьбу с насилием в отношении "слабого пола", а также в Институт Кюри на разработку новых методик против рака груди. Как сообщили в аукционном доме Sotheby's, организовавшем торги, бочка изготовлена из бургундского дуба "наивысшего качества". Ее емкость - 228 литров, что соответствует 288 бутылкам вина. Так что каждая после того, как вино в них перельют (не ранее чем через два-три года), будет стоить примерно 2800 евро для владельца, ну а при перепродаже и того больше. Кстати, бутылка элитного бургундского Romane Conti 1945 года была продана в 2018 году на аукционе в Нью-Йорке за 558 тысяч долларов.

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