Рекордная сумма с продажи бочки вина во Франции пойдет на благотворительность

Торги традиционно проходят на территории старинного госпитального комплекса Hospices de Baune (Бонская богадельня) и носят его имя. Историческое здание комплекса был построено в XV веке канцлером герцога бургундского Николя Роленом для малоимущих. Он же отписал госпиталю несколько виноградников, чтобы поддерживать его финансово. Позже услугами больницы стали пользоваться также люди состоятельные, некоторые из которых передавали в дар Бонской богадельне свои земли.
В настоящее время администрация госпитального центра в Боне владеет 61 гектаром лучших бургундских виноградников, а суммы, полученные от реализации урожая, позволяют с лихвой покрывать не только все расходы, но и выделять средства на благотворительность. Именно такая роль отводится "Бочке Председателя", то есть той, на которую указывает глава винодельческого хозяйства, и, как правило, желающих приобрести ее находится множество. Пока неизвестно, кто в этом году выложил 800 тысяч евро. Но вот в прошлом году ее обладателем стал предприниматель из Китая, заплативший 660 тысяч евро.
Деньги, вырученные с продажи символического лота, пойдут в фонд Национальной федерации солидарности с женщинами, которая ведет борьбу с насилием в отношении "слабого пола", а также в Институт Кюри на разработку новых методик против рака груди. Как сообщили в аукционном доме Sotheby's, организовавшем торги, бочка изготовлена из бургундского дуба "наивысшего качества". Ее емкость - 228 литров, что соответствует 288 бутылкам вина. Так что каждая после того, как вино в них перельют (не ранее чем через два-три года), будет стоить примерно 2800 евро для владельца, ну а при перепродаже и того больше. Кстати, бутылка элитного бургундского Romane Conti 1945 года была продана в 2018 году на аукционе в Нью-Йорке за 558 тысяч долларов.