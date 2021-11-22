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22.11.2021 13:51
Рубрика: Культура

Рисунок Виктора Цоя был продан на аукционе за 2,5 миллиона рублей

Текст: Наталья Лебедева
Небольшой рисунок лидера группы "Кино" Виктора Цоя был продан на традиционных Осенних торгах VLADEY за рекордные 2,5 миллиона рублей. Сумма почти в пять раз превысила первоначальную оценочную стоимость этой абстрактной работы без названия, которую Цой нарисовал в 1980-е годы.
Виктор Цой, Без названия, 1980-е Фото: VLADEY Виктор Цой, Без названия, 1980-е Фото: VLADEY
Виктор Цой, Без названия, 1980-е Фото: VLADEY

Истинные фанаты легендарного рок-музыканта помнят, что его творческий путь начинался не с музыки, а именно с изобразительного искусства. "Основным, вернее, вторым моим делом после музыки я бы назвал живопись", - говорил Виктор Цой.

Фото: Предоставлено аукционным домом "12й стул"
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Эта картина, как и многие другие художественные работы музыканта 1980-х годов выполнена на небольшом листе бумаги фломастерами. Это вполне соответствовало осознанному выбору группы "Новый художники", в которую входил Цой. Изображенный здесь также относится к числу самых часто встречающихся у музыканта тем - теме драки или конфликта, решенной в ироническом ключе. "Это мир созидательного героизма - воинственный, фатальный, остроумный и орнаментально-элегантный, как сам главный российский неоромантик и все его творчество", - отмечал художник Андрей Хлобыстин.

Однако топ-лотом торгов стала картина еще одного неординарного участника группы "Кино" - барабанщика Георгия Гурьянова, которого сегодня называют одним их самых дорогих российских художников. Как сообщает РИА Новости, его художественное произведение "Без названия" с изображением полуобнаженного юноши было продано за 14,8 миллиона рублей.

Всего же в этот день было продано произведений современного искусства на сумму 68,8 миллиона рублей.

Виктор Цой, Без названия, 1980-е Фото: VLADEY
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