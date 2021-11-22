Рисунок Виктора Цоя был продан на аукционе за 2,5 миллиона рублей

Небольшой рисунок лидера группы "Кино" Виктора Цоя был продан на традиционных Осенних торгах VLADEY за рекордные 2,5 миллиона рублей. Сумма почти в пять раз превысила первоначальную оценочную стоимость этой абстрактной работы без названия, которую Цой нарисовал в 1980-е годы.

Истинные фанаты легендарного рок-музыканта помнят, что его творческий путь начинался не с музыки, а именно с изобразительного искусства. "Основным, вернее, вторым моим делом после музыки я бы назвал живопись", - говорил Виктор Цой.

Эта картина, как и многие другие художественные работы музыканта 1980-х годов выполнена на небольшом листе бумаги фломастерами. Это вполне соответствовало осознанному выбору группы "Новый художники", в которую входил Цой. Изображенный здесь также относится к числу самых часто встречающихся у музыканта тем - теме драки или конфликта, решенной в ироническом ключе. "Это мир созидательного героизма - воинственный, фатальный, остроумный и орнаментально-элегантный, как сам главный российский неоромантик и все его творчество", - отмечал художник Андрей Хлобыстин.

Однако топ-лотом торгов стала картина еще одного неординарного участника группы "Кино" - барабанщика Георгия Гурьянова, которого сегодня называют одним их самых дорогих российских художников. Как сообщает РИА Новости, его художественное произведение "Без названия" с изображением полуобнаженного юноши было продано за 14,8 миллиона рублей.

Всего же в этот день было продано произведений современного искусства на сумму 68,8 миллиона рублей.