Роскомнадзор составил список "приземляемых" в России компаний

Основное требование закона о "приземлении" (№ 236-ФЗ от 01.07.2021 "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации") к иностранным digital-компаниям с суточной аудиторией в РФ 500 тыс. пользователей и более - создание к 1 января 2022 года уполномоченных представительств, с которыми Роскомнадзор будет взаимодействовать по вопросам соблюдения законодательства через специальный личный кабинет.
Также они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, установить на информационном ресурсе рекомендованный Роскомнадзором счетчик посещаемости. При этом иностранные компании обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство в соответствии с требованиями регулятора.
Перечень таких сведений для социальных сетей указан в законе "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Среди них - детская порнография, информация о продаже наркотиков, призывы к суициду, материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, призывы к массовым беспорядкам и пр.
За несоблюдение требований IТ-гигантов ждут санкции. В частности, речь идет о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян. Среди более жестких мер предусмотрено включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России.
- Google LLC
- Apple Distribution International Ltd.
- Meta Platforms, Inc.
- Twitter, Inc.
- TikTok Pte. Ltd.
- Telegram Messenger, Inc.
- Zoom Video Communications, Inc.
- Likeme Pte.ltd.
- Viber Media S.à r.l.
- Discord, Inc.
- Pinterest, Inc.
- Spotify AB
- Twitch Interactive, Inc.