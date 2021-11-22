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22.11.2021 19:25
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор составил список "приземляемых" в России компаний

Текст: Олег Капранов
Роскомнадзор составил перечень иностранных компаний, подпадающих под действие так называемого "Закона о приземлении", - среди них Google, Apple, Meta (Facebook), TikTok, Zoom, Twitter и др. Для взаимодействия с властями они должны зарегистрироваться в специальном личном кабинете.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Основное требование закона о "приземлении" (№ 236-ФЗ от 01.07.2021 "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации") к иностранным digital-компаниям с суточной аудиторией в РФ 500 тыс. пользователей и более - создание к 1 января 2022 года уполномоченных представительств, с которыми Роскомнадзор будет взаимодействовать по вопросам соблюдения законодательства через специальный личный кабинет.

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Также они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, установить на информационном ресурсе рекомендованный Роскомнадзором счетчик посещаемости. При этом иностранные компании обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство в соответствии с требованиями регулятора.

Перечень таких сведений для социальных сетей указан в законе "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Среди них - детская порнография, информация о продаже наркотиков, призывы к суициду, материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, призывы к массовым беспорядкам и пр.

За несоблюдение требований IТ-гигантов ждут санкции. В частности, речь идет о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян. Среди более жестких мер предусмотрено включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России.

Перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации
  • Google LLC
  • Apple Distribution International Ltd.
  • Meta Platforms, Inc.
  • Twitter, Inc.
  • TikTok Pte. Ltd.
  • Telegram Messenger, Inc.
  • Zoom Video Communications, Inc.
  • Likeme Pte.ltd.
  • Viber Media S.à r.l.
  • Discord, Inc.
  • Pinterest, Inc.
  • Spotify AB
  • Twitch Interactive, Inc.
Экономика Бизнес Правительство Минцифры Роскомнадзор

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