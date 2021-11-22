Россияне назвали размер достойной пенсии

Жители Москвы считают достойной пенсией ежемесячную выплату в 48 тысяч рублей - это больше, чем во многих других крупных российских городах, говорится в исследовании SuperJob.

Чуть ниже уровень ожиданий от пенсии у жителей Санкт-Петербурга - в среднем 47 тысяч. Самый низкий показатель в Кирове, где достойной пенсией считают сумму в 39 тысяч рублей. В начале 2021 года средний размер пенсии в России составлял 15,7 тысячи.

Отмечается, что ответы зависели не только от уровня дохода респондентов - чем он выше, тем больше и ожидания от пенсии, но и от возраста. Так, участники опроса в возрасте до 24 лет считают достойной пенсию в 35,8 тысячи рублей, а в группе старше 45 лет назвали сумму в 43 тысячи.

В целом по стране, передает РБК со ссылкой на исследование, на пенсию собираются жить 24% опрошенных. Еще 28% планируют работать после выхода на пенсию, 14% будут жить на свои сбережения, 7% имеют иные источники дохода, а 4% рассчитывают на выплаты от негосударственных пенсионных фондов.