Российские военные впервые провели патрулирование в Сирии рядом с американцами

Российские военные полицейские впервые в Сирии провели патрулирование территории, расположенной поблизости с зоной, подконтрольной международной коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов.

По его словам, речь идет о границе, разделяющей зону "Восток", подконтрольную международной антитеррористической коалиции, и зону "Запад", контролируемую Вооруженными силами России (вдоль 40-го меридиана на востоке страны). Ранее на этих территориях, по словам офицера, российские военные не проводили патрулирование.

При этом, в данных местах, по данным ЦПВС, могут находиться спящие ячейки "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России - прим. "РГ"). Отмечается, что основная задача военного присутствия в Сирии России - показать населению нашу готовность оказать им помощь.

Напомним, военные из США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в нескольких провинциях, в которых имеются месторождения нефти и газа. Власти Сирии неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.