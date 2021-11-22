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22.11.2021 17:27
Рубрика: Власть

Российский парламент принял на себя председательство в ПАЧЭС

Текст: Татьяна Замахина

Председательство в Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) перешло к России. Решение было принято в ходе 58-й генассамблеи организации.

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Председательство в организации в порядке ротации перешло от парламента Румынии к Федеральному Собранию России, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Зампред Госдумы Александр Бабаков, представляющий Россию на генассамблее, заявил, что в период председательства российского парламента в ПАЧЭС приоритетом станут ключевые вопросы современной экономики. "В первую очередь энергетической безопасности, расширение товарооборота и транспортных потоков", - уточнил он.

ПАЧЭС была создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов двенадцати государств - членов ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина.

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