Российский парламент принял на себя председательство в ПАЧЭС

Председательство в Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) перешло к России. Решение было принято в ходе 58-й генассамблеи организации.

Председательство в организации в порядке ротации перешло от парламента Румынии к Федеральному Собранию России, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Зампред Госдумы Александр Бабаков, представляющий Россию на генассамблее, заявил, что в период председательства российского парламента в ПАЧЭС приоритетом станут ключевые вопросы современной экономики. "В первую очередь энергетической безопасности, расширение товарооборота и транспортных потоков", - уточнил он.

ПАЧЭС была создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов двенадцати государств - членов ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина.