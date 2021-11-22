Сегодня 220 лет со дня рождения Владимира Даля

Новости

В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса 00:56
К концу недели в центр России придет волна тепла 21.11.2021
Видео: судья увел команды с поля в матче "Лион" - "Марсель" 21.11.2021
В Москву идет сильное похолодание 21.11.2021
Около 80 мародеров разграбили крупный магазин в Калифорнии 21.11.2021
Названа еда, которая способствует быстрому набору веса зимой 21.11.2021
Умерла актриса Нина Русланова 21.11.2021
1 664 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21.11.2021
Путин уточнил у ученого порядок вакцинирования от гриппа и коронавируса 21.11.2021
Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у российских границ 21.11.2021
Атомную подлодку "Владимир Мономах" наградили Корабельной чашей 21.11.2021
Путин оценил эффективность детской вакцины от коронавируса 21.11.2021
Медведев не смог одержать вторую подряд победу на Итоговом чемпионате ATP 21.11.2021
Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса 21.11.2021
Кошечкин установил уникальное достижение в отечественном хоккее 21.11.2021
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара "Формулы-1" 21.11.2021
Мосбиржа объяснила ситуацию с облигациями "Роснано" 21.11.2021
В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 21.11.2021
Трейлер: анонсирован выход эпического российского фэнтези "Этерна" 21.11.2021
Водитель Усмана Нурмагомедова арестован по делу о наезде на полицейского 21.11.2021
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года 21.11.2021
Лоза о Хлебниковой: Остается молиться и надеяться на чудо 21.11.2021
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем 21.11.2021
Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!" 21.11.2021
Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид" 21.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
22.11.2021 00:00
Рубрика: Культура

Сегодня 220 лет со дня рождения Владимира Даля

Знаменитый писатель и врач полвека работал над словарем живого великорусского языка
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
В день рождения составителя "Толкового словаря живого великорусского языка", 22 ноября, на телеканале "Россия - Культура" состоится премьера фильма "Владимир Даль. Жизнь в поисках клада". Современники вряд ли ошибались, когда называли его "ренессансной личностью".
Словарь Даля - не только памятник культуры, но и образец научного подхода к описанию слов. Фото: photoxpress Словарь Даля - не только памятник культуры, но и образец научного подхода к описанию слов. Фото: photoxpress
Словарь Даля - не только памятник культуры, но и образец научного подхода к описанию слов. Фото: photoxpress

Кроме того, что за 53 года Даль собрал в своем словаре более 200 тысяч слов (современный словарь Ожегова -Шведовой включает 82 тысячи), он служил морским офицером, писал книги, работал врачом и известен своими исследованиями в области зоологии. Он подружился с Пушкиным, который изучал в Оренбурге материал о Пугачёвском бунте. В трагические дни января 1837 года Даль оказался в Санкт-Петербурге в командировке и был у постели умирающего поэта, стараясь облегчить страдания друга.

Фото: ГМИРЛИ им. Даля
"Жизнь в поисках клада": фильм о Владимире Дале покажут 22 ноября

Но главным делом его жизни был, конечно, словарь - за несколько часов до своей кончины Даль продиктовал несколько новых услышанных им слов. О том, в чем уникальность, актуальность и ценность "Толкового словаря живого великорусского языка" наш разговор с завотделом современного русского языка Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Леонидом Крысиным.

Леонид Петрович, помните, словарь Даля был признаком интеллигентской квартиры. Это мода, дань уважения памятнику культуры или нужда?

Леонид Крысин: Счастливых владельцев этого словаря, к сожалению, совсем немного, а тех, кто активно или ради любопытства пользуется им, - единицы. Но для интеллигенции, и, важно, не только гуманитарной, словарь Даля всегда был сокровищницей национального русского языка. Впрочем, он не потерял и своего практического применения, поскольку в нем много слов, которые отсутствуют в современных толковых словарях. Это потому, что большинство из них - словари литературного языка, а у Даля значительный объем занимает толкование слов простонародных, диалектных и даже принадлежащих определенной социальной среде, например, ямщикам...

В специальные диалектологические экспедиции он не ездил и не собирал записи целых текстов. Имеет ли его словарь научное значение?

Леонид Крысин: Безусловно, да. Словарь Даля - не только памятник культуры, но и образец научного подхода к описанию смысла слов, их распространенности в той или иной среде говорящих по-русски. Это словарь, который стал примером для ученых, которые делали все наши последующие словари.

Сын обрусевшего датчанина смотрел на русский язык как бы немного со стороны, а так многое видится иначе

До 30-х годов, пока не вышел советский словарь Ушакова, Даль был единственным источником толкования русских слов. Как ему удалось в одиночку "рассмотреть" столько слов, да еще и 30 тысяч пословиц и поговорок? Современные лексикографы работают командами и десятилетиями.

Леонид Крысин: Он много ходил и ездил по России. И обращал внимание на то, что другим, даже интеллигентным людям, в том числе и исследователям нашего языка, казалось обычным и не заслуживающим научного интереса. А Даль был сыном обрусевшего датчанина, поэтому рассматривал язык как бы немного со стороны, когда многое видится иначе. Он выучил русский досконально до уровня, который был недоступен многим русским людям, впитавшим его с молоком матери. В этом феномен Даля.
Мазырит и хохонится: угадаете значение слов из словаря Даля?

Даля упрекали в том, что он некоторые слова попросту придумал. Русское географическое общество, награждая словарь Золотой Константиновской медалью, порекомендовало писателю делать пометки, где и от кого он услышал новое слово, чтобы избежать обвинения в том, что оно "вымышленное".

Леонид Крысин: Он придумывал слова, например, чтобы заменить не нравившиеся ему иностранные на русские. Например, считал, что вместо иноязычного "консерватор", лучше употребить слова "боронитель", "сохранитель", "охранитель", "охранник". Вместо "эгоист" - "себялюб", "самотник", "себятник". Он признавался, что вводит в словарь слова, "не бывшие доселе в употреблении".

Почему в словаре живого языку нет обсценной лексики?

Леонид Крысин: Даль все же ставил себе границы, так сказать, этического свойства. Однако в одно из более поздних изданий словаря - в третье, вышедшее в начале ХХ века, - его научный редактор, знаменитый языковед Иван Александрович Бодуэн де Куртене включил обсценную, то есть матерную лексику. Это было одним из его принципов: изучать язык в полном объеме, без изъятий и умолчаний.

Культура Литература Общество Образование Владимир Даль 220 РГ-Видео

Главное сегодня

Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"
Карпин заявил, что продолжит работу в сборной России по футболу
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна
С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий
Владимир Кехман знает, кто может объединить два МХАТа
Алексей Франдетти: Моя миссия - возродить жанр оперетты