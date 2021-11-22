СК Беларуси заявил о 132 пострадавших от польских силовиков на границе

Уровень жестокости и унижения, которое проявляют официальные власти Варшавы в отношении беженцев, достиг крайних пределов, констатируют белорусские обозреватели.

Уже 132 мигранта, включая 23 ребенка в возрасте от года до 14 лет, "пострадали из-за применения спецсредств польскими силовиками во время попытки прорыва белорусско-польской границы", - подтвердил в понедельник глава Следственного комитета РБ Дмитрий Гора, уточнив, что среди пострадавших есть и журналисты.

У каждого из них, уточнил глава СК, слова которого цитирует БЕЛТА, различные виды травм. "Это химические ожоги, телесные повреждения, у одного из пострадавших есть подозрение на перелом ребер. Основная же масса - повреждения органов дыхания в результате применения сильнодействующих ядовитых веществ", - отметил юрист. По его словам, эти вещества настолько интенсивно применялись, что следователи, работавшие на месте происшествия через несколько часов, тоже пострадали. Он добавил, что по каждому факту противоправных действий польских силовиков будет дана правовая оценка.

Аналогичную ситуацию на границе подтверждают ежедневно и белорусские стражи рубежей. В частности, вечером 21 ноября, сообщили в погранкомитете РБ, "группу из 12 человек, среди которых было пятеро детей, польские правоохранители силой заставили перейти на территорию Беларуси. Среди беженцев пограничники обнаружили двух мужчин, которые из-за переломов были не в состоянии самостоятельно передвигаться. По словам 33-летнего выходца из Ирака, его нога была сломана несколько дней назад польским правоохранителем, а 50-летнему соотечественнику для перелома хватило нескольких ударов телескопической металлической дубинкой. Подобные спецсредства использует польский полицейский спецназ. Несмотря на тяжелые травмы, этих людей доставили к границе и, вытащив из машин, заставили двигаться в Беларусь", - пояснили в ГПК.

Для оказания помощи белорусскими пограничниками незамедлительно была вызвана медицинская бригада. Беженцев разместили в теплом помещении, накормили и оказали всю возможную помощь пострадавшим, а двое мужчин с переломами ног доставлены в Каменецкую районную больницу для дальнейшего лечения.

Политика соседней страны, вынуждены признать в ГПК, "в отношении людей, ищущих защиты, зиждется исключительно на устрашении насилием. Причем с каждым разом агрессия усиливается. Теперь уже недостаточно вытеснить группы с детьми за пределы страны. Сейчас уровень жестокости в подавлении и унижении беженцев в Польше достиг такой степени, что люди теряют не только силы, превозмогая холод, голод, но и буквально здоровье".