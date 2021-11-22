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22.11.2021 14:21
Рубрика: Культура

"Сказки Пушкина для взрослых": почему в новом сериале нет ума и таланта

Текст: Валерий Кичин
В чем магия сказок Пушкина? Истории о спящих красавицах, глупых попах и ненасытных старухах бродили и прежде, он только сделал их поэтическим совершенством. Где работают каждая строфа, смена ритма, каждое созвучие. С этим камертоном сличают все, что происходит с Пушкиным в веках.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Что делают авторы сериала "Сказки Пушкина для взрослых"? Они сказки раздели - содрали поэтические одежки. То есть содрали Пушкина, остался голый сюжетный скелет. И его стали для смеху обряжать заново. Скелет теперь мертв, ему нечем больше нас удивить, удивлять хотят этими приколами новых пушкинских соавторов, их крутизной. Как в КВН.

Фото: kinopoisk.ru
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Почему это заранее скучно? Ну, сделали Царевича модным рэпером, Чернавке сменили пол. Золотая рыбка теперь похотливая поп-дива, рыбак - сочинский жулик, охмуряющий курортниц и ворующий кошельки. Старуху оснастили мобильником, пустили в тусовку, научили материться и делать макияж, и она как переходящее знамя, будет, истерикуя, кочевать из сказки в сказку, то пародируя гипер-женственность a la Рената Литвинова, то доводя "бабу гневную" до состояния блюющей в подъезде тетки. И эту обрыдлую муть как бы схлестнули с Пушкиным, который якобы все это предвидел.

Конечно, сказка ложь, да в ней намек, и намеки эти понимали каждый в меру своего интеллекта. Перебросить все в современность - первое, что приходит в голову. Творец это первое отбрасывает как поверхностное, банальное и пошлое - поэтому персонажей Пушкина пока никто не наряжал в колготки и не впутывал в сочинский киношный бедлам. Ремесленник же страшно радуется и все, что пришло в голову, немедленно пускает в дело. Авторы сериала не бездарны, они смутно чувствуют дисгармонию, а мы у экранов чувствуем их мучения: новые одежки, которыми они пытаются укутать старый скелет, ему не по размеру - топорщатся, рвутся, и наблюдать эти муки творчества - как слушать фальшивую ноту.

Режиссер первой серии Ксения Зуева зарекомендовала себя подающим надежды дарованием. Актрисы Ингеборга Дапкунайте и Дарья Жовнер не требуют рекомендаций. Актер Павел Попов только что блеснул в "Пингвинах моей мамы". Но уже первая часть сериала, еще не выйдя в плаванье, сходу пробила дно утлой рыбачьей лодки и мгновенно затонула. В мельтешащих на экране пестрых толпах узнаются знакомцы типа режиссера Шипенко или поющей Лолиты. В цивилизованном кино это называется камео, но здесь звезды как куры в ощипе - попали в то, что Чехов назвал "западней". А все вместе в этом новаторском действе напоминает сильно прокисший капустник.

Пойдем за обновленным сюжетом. Рыбка явится Рыбаку по собственной инициативе - чтобы сорвать с ним цветы удовольствия. Но отблагодарит за секс Старуху, впустив ее сначала в "кинотаврическую" тусовку, потом в Москву, потом на телевидение. Старуха не умеет ничего, кроме как блажить, но шаткая конструкция фабулы, рассыпавшись, погребет в наказание не ее, а трудолюбивого альфонса Рыбака, - то есть сказка лишится не только смысла, но и намека, добрым молодцам урока. При этом авторы, похоже, равно презирают все, что показывают - и героев, и такую жизнь, и зрителей, которые это будут потреблять. Если добавить, что актеры, прежде не умевшие играть плохо, вдруг этому научились, то ясно, что несмотря на проломленное дно, снизу опять постучали.

Фото: Парадиз
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Второй фильм, где режиссером Оксана Карас, сделан тщательнее, некоторую пристойность ему придает участие оператора Сергея Мачильского, но итог примерно тот же. Экс-Старуха теперь Царица, ведет блог с "лечебными практиками". В этой роли снова Дарья Жовнер (она здесь значительно лучше). Ее суженый - рэпер всея Руси Елисей (в этой роли рэпер OG Buda привлечет фанов, но успешно докажет, что он не актер). Зато и сценаристы раздухарились: в ход пошли перечисленные со знанием дела наркотики, семь богатырей собраны из персонажей модной тусовки и тоже должны стать приманкой для любознательных подростков, хотя сериал вроде бы заявлен как "для взрослых". В "вещественном оформлении" удалось достичь невиданной аляповатости: все собрано по сусекам, но выглядит почти богато. Как и прежде, авторы так путаются в аллюзиях - случайных, пальцем в небо, только что пришедших в голову, - что следить за фейерверком приколов тоже становится скучно: не смешно, суетливо и бессмысленно. И это неэстетично выглядит, когда высокие профи, задрав штаны и гогоча, бегут за малохудожественной самодеятельностью тик-тока.

В свет пока вышли две серии. По замыслу, прозорливый бард из века трепетных Татьян и щепетильных Ленских напророчил нам гаджеты, сети и чаты, которые заменят нам живую жизнь. Так что впереди еще Золотой петушок, накукарекавший Всемирную паутину, и еще много такого удивительного. Сериал уже назвали смелым и даже почему-то эротичным. Да и создатели залипухи, кажется, думают, будто сотворили нечто новаторское, чего никто не ожидал и теперь онемел в изумлении.

Кто-то онемел. Кто-то себя чувствует униженным и оскорбленным - за кого нас держат! Дело не в Пушкине - он сносил и не такое. Дело в окончательном расставании с такой категорией, как достоинство - его здесь просто вывели из употребления. А ведь именно это - камертон, который обнаруживает фальшь. Если он надтреснут - Станиславский кричал: "Не верю!". Если его нет совсем - фальшью становится все, и даже таланты выглядят бездарями из пошлой сочинской тусовки. И они нас учат не есть рыбку ножом.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и театр с Валерием Кичиным

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