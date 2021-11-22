СМИ: Употребление одной ложки соли в день опасно для сердца и сосудов

Взрослому человеку можно съедать не более шести граммов соли в день, то есть одну чайную ложку, считает Национальная служба здравоохранения Великобритании. Но последние исследования показывают, что и эту норму, возможно, стоит снижать.

Как сообщает Sun со ссылкой на опубликованную в "Журнале медицины Новой Англии" статью, рост потребления соли на каждые 2,5 грамма в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. При этом, как показало исследование с участием десяти тысяч здоровых добровольцев, чем меньше соли попадает в организм, тем ниже риск инфарктов и инсультов, в том числе имеющих трагичные последствия.

Профессор Грэм Макгрегор из Лондонского университета, ставший соавтором этого исследования, пояснил, что сокращение употребления соли является самым эффективным способом снижения риска проблем с сердечно-сосудистой системой, а также необходимо для снижения давления.

По его мнению, британским властям следует уделить этому вопросу больше внимания. Так, правительство в прошлом десятилетии уже заставило пищевую промышленность страны постепенно снижать количество соли в продуктах, многие государства последовали тем же путем. Однако с 2014 года уровень потребления соли в стране остается на одном уровне, что вызывает беспокойство.

Профессор Института здоровья населения Фэн Хэ добавил, что рекомендации для населения по снижению потребления соли разработаны очень давно и, по его мнению, пора перестать сомневаться в научных данных и предпринять решительные действия.