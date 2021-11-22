Собственников предприятий обяжут ликвидировать экологический ущерб

Депутаты комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды одобрили представленный главой Минприроды Александром Козловым проект закона о ликвидации опасных производств и "окрашивании" экологических платежей в бюджете.

"Мы предусмотрели регулирование в отношении производств и объектов размещения отходов первого и второго класса опасности, - сказал на заседании комитета глава Минприроды. - Таких объектов в России 2 тысячи, они расположены на территории 200 предприятий. Отдельное изменение законодательства будет разработано для тех, у кого в собственности находятся объекты 3-5 класса опасности".

За пять лет до конца срока эксплуатации опасного объекта его собственник должен будет разработать план его ликвидации, после выполнения которого предельно допустимые концентрации по опасным веществам на территории бывшего цеха или склада не будут превышены, пояснил Козлов. Сам план долен быть утвержден Росприроднадзором, а его выполнение обеспечено финансами, например, с помощью банковской гарантии.

По информации главы комитета Дмитрия Кобылкина, на ликвидацию 2000 заброшенных объектов государство потратит 0,5 трлн рублей. Принятие предложенного закона позволит избежать этих трат, обязав собственников самих убирать оставленный за собой экологически опасный мусор.

При неисполнении собственником обязательств его обяжут выплатить в бюджет стоимость ликвидационных работ по рассчитанной Росприроднадзором смете. Такое взыскание будет наложено только по решению суда, добавил Козлов.

Депутаты обратили внимание на некоторые недоработки законопроекта, в частности, предложили сократить время, которое Росприроднадзор будет тратить на "мягкие" меры в отношении владельцев опасных производств, которые не предоставляют план ликвидации в срок. Александр Козлов эту идею поддержал и пообещал представить все 15 подзаконных актов, предусмотренных проектом закона, на широкое обсуждение, чтобы все заинтересованные стороны могли принять участие в их разработке.

"Срок - пять лет до завершения эксплуатации - результата компромисса между Минприроды и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), - отметил Александр Козлов. - Мы предлагали 10-15 лет, коллеги - два года. В итоге нашли оптимальное решение".

Расходы компаний на ликвидацию опасных объектов не будут слишком большими, заверил первый зампред комиссии по экологии РСПП Игорь Нечаев. Точных расчетов в союзе еще не проводили, однако речь может идти о десятках миллионов рублей, что для крупных предприятий, в которых есть такие цеха и склады, не может стать критически большой суммой.

"Многие цеха и производства построены еще в эпоху первых пятилеток, - сказал он. - Бизнесу выгодно модернизировать такую собственность. И выполнять этот закон тоже будут все добросовестные предприниматели. Просто потому, что это им тоже принесет прибыль".

Профильный комитет Госдумы большинством голосов рекомендовал принять законопроект в первом чтении.