Врач назвала "исконно русский продукт" с большим содержанием омега-3

Диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Пигарева в интервью агентству "Прайм" рассказала об исконно русском продукте, который содержит чрезвычайно полезные полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 не в меньшем количестве, чем оливковое масло или морская рыба.

"Есть три вида омега-3 жирных кислот, которые нам необходимы: альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая (ЕПК) и докозагексаеновая кислоты (ДГК). Самое большое количество полезных свойств именно у двух последних кислотах", - объяснила доктор. Особенность их в том, что эти кислоты организм человека не может синтезировать, и попасть к нему они могут только с пищей.

Среди растительных масел самым полезным оказалось льняное масло, в котором содержится оптимальное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Правда, как уточняет Пигарева, добавив в свой рацион исключительно льняное масло, эффекта можно не достигнуть, так как оно восполнит необходимость только в альфа-линоленовой жирной кислоте. Нужно разнообразить свое меню и обязательно включать в него жирную, желательно, дикую, рыбу, только тогда потребность в омега-3 будет полностью компенсирована.