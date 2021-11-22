Согреет ли этой зимой украинцев американский уголь

В воскресенье, 21 ноября, в украинский порт Южный под Одессой прибыл первый из семи сухогрузов с углем, закупленным в США и Колумбии. На Украине этот факт был воспринят с облегчением, как подтверждение слов президента Зеленского, что начавшийся отопительный сезон страна пройдет без веерных отключений электричества, которые хором пророчат местные эксперты и некоторые примкнувшие к ним главы регионов, включая мэра Киева Кличко.

Не первый раз Украина покупает уголь за тысячи километров от своих границ. На снимке: разгрузка в порту Южный привезенного из ЮАР угля в 2015 году. Фото: РИА Новости

Поводы для беспокойства действительно есть: к дате фактического начала отопительного сезона - 1 ноября - на складах украинских ТЭС и ТЭЦ, по данным министерства энергетики, хранилось менее 700 тысяч тонн угля при необходимом минимуме 2,8 миллиона. На сегодня и эти запасы уменьшились на треть, а не закрытые на ремонт или профилактику энергоблоки работают "с колес", без формирования запаса. При этом заокеанского угля - всего 470 тысяч тонн - при нынешнем уровне потребления и достаточно теплой погоде хватит лишь на 10-12 дней.

Сейчас украинские СМИ пытаются найти виновных в срыве подготовки к отопительному сезону. Много говорится о некомпетентности руководства "Нафтогаза", ожидавшего летом снижения стоимости газа и потому не осуществлявшего закачку в хранилища, оставив теплоэнергетику без резерва топлива. Говорится об ошибках министра энергетики - юриста по образованию, пустившего на самотек ситуацию в угольной отрасли. И хотя теплоэнергетика составляет только треть общей генерации (больше 50 процентов приходится на АЭС), именно газ и уголь дают возможность маневра мощностями для сглаживания дневных и вечерних пиков потребления, без чего веерные отключения будут неизбежны.

Но кроме несомненной менеджерской немощи команды Зеленского есть в топливном кризисе на Украине - традиционно энергопрофицитной стране - и рукотворный, политический момент. Дело в том, что только 22 процента украинской тепловой генерации принадлежит государству в лице акционерной компании "Центрэнерго", а 78 процентов мощностей (9 из 15 ТЭС, 15 прибыльных шахт) входят в энергетическую империю олигарха Рината Ахметова, собранную в вертикально интегрированную компанию ДТЭК. Именно ДТЭК, а не украинский кабмин законтрактовал семь сухогрузов с углем и двумя даже готов любезно поделиться с "Центрэнерго". Но в остальном частная и государственная компании конкурируют, вплоть до того, что ДТЭК отключает шахты "Центрэнерго" от электричества за долги, а госорганы штрафуют его шахты зачастую по надуманным предлогам.

Сам же угольный кризис возник и развивается синхронно с конфликтом между олигархом и президентом, что является сегодня основной темой экспертных споров и сетевых слухов. Действительно, двухлетний роман Зеленского и Ахметова явно закончился. Принадлежащие самому богатому на Украине человеку СМИ и ангажированные спикеры получили команду "кругом" и теперь нещадно критикуют Зеленского и его офис. Причин тому называется масса, например, угроза внести Ахметова в список олигархов, что сильно осложнит ему реструктуризацию внешних долгов на 6 миллиардов долларов и лишит возможности принять участие в приватизации того же "Центрэнерго". Здесь и отказ компенсировать "зеленый тариф" ветровым станциям ДТЭК, и спор вокруг стоимости перевозки угля и руды по железной дороге, и другие сугубо коммерческие конфликты, в которых усматривается интерес окружения Зеленского и персонально олигарха Коломойского.

Вероятно, именно поэтому частота аварийных и плановых остановок блоков на станциях ДТЭК увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом, сегодня по уважительным причинам простаивает больше половины мощностей. А его шахты хоть и открывают новые лавы, но добычу угля, несмотря на взрывной рост его стоимости, "на бумаге" сократили. Похоже на то, что Ахметов попросту шантажирует Зеленского энергокризисом, делая через СМИ акцент на бездарности госуправления и демонстрируя, что только он может в любой момент спасти население от тьмы и холода. Заложниками и жертвами этого спора хозяев жизни, как всегда, оказались простые украинцы.

Тем временем

Украина собирается построить космодром в канадской провинции Новая Шотландия. О достижении такой договоренности, и даже символической закладке первого камня, сообщило посольство Украины в Оттаве. На церемонии присутствовали главы украинского и канадского космических агентств, а также министры обеих стран. Проект предусматривает строительство на атлантическом побережье космодрома для двухступенчатой средней ракеты-носителя "Циклон-4М", которую разрабатывает днепропетровское КБ "Южное" и будет выпускать завод "Южмаш". Фактически это старая советская ракета Р-36, приспособленная для коммерческих пусков. При этом само "изделие" существует только на картинках презентаций. Космодром намерена строить основанная в 2016 году канадская компания Maritime Launch, чей хозяин какое-то время жил и работал на Украине. Последняя попытка Киева возобновить статус космической державы - проект "Морской старт" - по вине украинской стороны заморожен и погряз в судебных исках.