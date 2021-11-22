Sony может запретить выпуск сторонних корпусов для PlayStation 5

Sony получила патент на дизайн корпуса консоли PlayStation 5. В нем описывается дизайн приставки, содержащий изображение PlayStation 5 с различных ракурсов, пишет издание Gizchina.com.

Консоль присутствует на рынке уже год и до сих пор нет никаких официальных сменных панелей для приставки. Вполне возможно, что патент нужен Sony для того, чтобы запретить другим производителям делать собственные панели для PlayStation 5.

Согласно прогнозам, Sony планирует выпустить 16 миллионов консолей в период с апреля 2021 по март 2022 года.