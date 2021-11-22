Создатели USB-C выступили против введения единого разъема для устройств

Главный операционный директор организации USB-IF, которая занимается разработкой и сертификацией стандартов USB, выступил против введения единого разъема в гаджетах в Европейском союзе. Об этом пишет портал newsbreak.com

По словам Джеффри Рейвенкрафта, введение единого стандарта значительно замедлит технический прогресс. В частности, два стандарта, которые хочет ввести Еврокомиссия, уже устарели. Кроме того, в них не поддерживается новейшая зарядка мощностью 240 Вт.

В Европе рассматривают только отдельные элементы USB-C, а не стандарт в целом, добавляет специалист.

Напомним, в начале сентября Еврокомиссия предложила ввести единый стандарт для зарядки смартфонов.