Срок перехода МФЦ на гражданскую биометрию предложили продлить еще на год

Минэкономразвития предложило продлить полномочия сотрудников МВД по выдаче биометрических загранпаспортов в многофункциональных центрах до 1 декабря 2022 года. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Это уже второе продление срока - изначально предполагалось, что сотрудники МВД покинут отделения МФЦ до 1 декабря 2020 года, но внедрение необходимого оборудования потребовало больше времени.

В пояснительной записке говорится, что очередное продление сроков позволит в случае необходимости работать по старой схеме. При этом законопроект не исключает возможности оказания услуги сотрудниками МФЦ.

Изначальные сроки реформы - 1 декабря 2020 года - были сдвинуты по инициативе минцифры, минэкономразвития и МВД. Причиной стала пандемия коронавируса и невозможность обеспечить в срок все МФЦ необходимыми программно-аппаратными комплексами.

Как сообщили "РГ" в "Ростелекоме", в 2019-2021 годах компания в соответствии с контрактами поставила программно-технические комплексы "КриптоБиоКабина" (ПТК КБК) в МФЦ. Информацию об исполнении контракта подтвердил и разработчик комплексов - концерн "Автоматика", входящий в состав госкорпорации "Ростех". В компании заявили, что еще в 2020 году выполнили свои обязательства по изготовлению устройств.

Продление сроков реформы позволит в случае необходимости выдавать паспорта по старой схеме до 1 декабря 2022 года

Причины, по которым потребовалось дополнительное время на внедрение комплексов "КриптоБиоКабина", заключаются в необходимости проведения дополнительных пусконаладочных работ, сообщили "РГ" в минэкономразвития.

"С 2020 года в несколько этапов субъектами Российской Федерации проводится работа по оснащению МФЦ объектами ПТК КБК, и к 19 ноября 2021 г. было выдано практически 18 тысяч паспортов. Однако учитывая, что ПТК КБК - это технически сложное устройство, требующее после поставки проведения дополнительных пусконаладочных работ, до настоящего времени МФЦ в ряде субъектов Российской Федерации еще проводят работу. Учитывая вышеизложенное, проект по организации предоставления услуги в МФЦ активно реализуется, но вместе с тем требует дополнительного времени на завершения технических процессов", - пояснили в ведомстве.

18 тысяч паспортов было выдано в МФЦ с помощью комплексов "КриптоБиоКабина"

Сейчас россияне могут подать заявление на выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего биометрические данные, в Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России, либо в МФЦ по месту жительства или пребывания. Кроме того, заявление о выдаче документов можно направить в электронном виде через портал госуслуг.