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Стало известно предположительное название нового фильма Николаса Рефна

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    22.11.2021, 10:39
Текст:   Юлия Авакова

Датский режиссер Николас Виндинг Рефн, ставший первооткрывателем актерского таланта Мадса Миккельсена в "Дилере" (Pusher) в далеком 1996 году, а затем создавший "Вальгаллу: Сагу о викинге", "Драйв", "Только бог простит", "Неоновый демон" и "Слишком стар, чтобы умереть молодым", приступает к созданию нового произведения.

Из серии сообщений, размещенных режиссером в аккаунте в Instagram, следует, что название очередного произведения (по крайнее мере, рабочее) - "Копенгагенский ковбой" (Copenhagen Cowboy):

На одной из размещенных фотографий изображен юноша, обращенный в направлении источника света, поверх которой - грубо исполненное название фильма:

Еще на одном снимке видно какое-то затемненное подсобное помещение:

Немногим ранее Рефн прокомментировал свой 51-ый день рождения, назвав свои ощущения по этому поводу странными. На фотографии, иллюстрирующей эту мысль Рефн показан в обществе черного котика.

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