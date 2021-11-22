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22.11.2021 17:20
Рубрика: Культура

Стас Намин рассказал о записи сольного альбома

Текст: Александр Алексеев
Он играл с музыкантами Джими Хендрикса, а с 1970 года - лидер и гитарист в "Цветах", в которых поиграло немало нынешних звезд - от Константина Никольского и Александра Маршала - Минькова до Сергея Воронова, Игоря Саруханова и Александра Малинина.
От Намина всегда ждали многого - он создает музыку для театра и кино, но сольный альбом записал впервые. Фото: РИА Новости От Намина всегда ждали многого - он создает музыку для театра и кино, но сольный альбом записал впервые. Фото: РИА Новости
От Намина всегда ждали многого - он создает музыку для театра и кино, но сольный альбом записал впервые. Фото: РИА Новости

И именно Стас Намин стал в 1989 году вдохновителем Московского международного фестиваля мира. Никогда еще ни прежде, ни потом на два дня в Россию не съезжалось столько рок-знаменитостей: Оззи Осборн, Scorpions, Бон Джови, Motley Crue, Cinderella… Репутация как у продюсера у него была завидная, но неоднозначная. Все знали, что Намин - профессионал в музыке, человек образованный, харизматичный и привык добиваться своего. Поэтому одни его очень ценили, другие - побаивались. И "Парк Горького", и "Скандал" вышли на успешную международную арену именно благодаря ему… Может, за ними последовали бы и другие. Хотя, кажется, собственная музыка Намина всегда интересовала больше продюсерства. И вот теперь он выпустил первый сольный альбом - "Летать".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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От него всегда ждали многого. Намин создает саундтреки для спектаклей и кино, сочиняет мюзиклы, руководит созданным им же Театром музыки и драмы, выступает с "Цветами", а недавно стал писать и классическую музыку, которую записал на студии Abbey Road Лондонский симфонический оркестр. Который, как известно, за ерунду браться бы не стал.

В сольный альбом Намин решил снова собрать лучшие песни. Самые свежие - сочиненные прошлым летом во время самоизоляции в Подмосковье. "Любовь" и "Улицы Москвы" уже стали известны, звучат на радио. Звук альбома - актуальный, а репертуар разноплановый - есть и рок-н-роллы, где веселья пополам с ностальгий и самоиронией, и лирика. Но главное, он получился концептуальным, что по нынешним временам - редкость.

В отличие от юбилейных работ других мэтров в "Летать" нет ни постмодернизма, ни привлечения для саморекламы других звезд, ни самолюбования или пустопорожнего занудства. И в какой-то мере это еще и спектакль о жизни: с резвой завязкой сюжета - резким ритм-энд-блюзом "Другой мир", с качающим и ободряющим, несмотря на неурядицы, регги "Время на моей стороне", с заставляющим задуматься - что не в тренде популярной музыки - треком "Моя религия". А в финале - с песней "Летать", возможно, напутствии и слушателям, и самому себе, где Намин спел первым голосом, что прежде в студии делал редко. Рискнул и смог. А значит, и дальше у него все получится.

Прямая речь

Стас Намин:

Мы закончили запись вокала за два дня до сдачи альбома, то есть фактически у нас не было постпродакшн - правок, серьезной обработки звука, сведения и мастеринга. Может быть, потом когда-нибудь этот альбом будет звучать по-другому, но сейчас это как бы концертно-студийное звучание, почти live.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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