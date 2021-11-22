Власти США запугивают страны мира сообщениями о якобы ведущейся подготовке к вторжению России на Украину. В реальности все происходит наоборот, ВСУ концентрируют свои силы и средства в приграничных районах с РФ и Беларусью. Об этом проинформировали в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"В последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к "агрессии" в отношении Украины. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", - отмечается в сообщении пресс-бюро. Как обратили внимание в СВР, рисуется "страшная картина того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города". При этом американцы ссылаются на некие "достоверные сведения" о таких намерениях России. "Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", - отметили в пресс-бюро.

Примечательно, что ситуация на деле складывается противоположная. "Поступают данные о ползучем продвижении украинских позиций вглубь так называемой серой зоны вдоль линии разграничения, а также концентрации сил и средств ВС Украины в приграничных районах с Россией и Беларусью", - заявили в СВР.

По данным спецслужбы, США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, поощряют применение беспилотников и других вооружений в целях осуществления военных провокаций. Такая политика укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности

"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - отметили в СВР.