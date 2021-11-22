Свыше 40 человек погибли из-за ливней и наводнений на юго-востоке Индии

В спасательных операциях задействованы ВВС и службы по борьбе со стихийными бедствиями. Власти штата Андхра-Прадеш объявили, что семьи погибших получат по 500 тысяч рупий (порядка 6,7 тысячи долларов).

Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба, местные чиновники должны будут доложить эту информацию главному министру, как только паводок отступит. Уже известно, что погибли свыше 2 тысяч голов домашнего скота, только тут убытки составили свыше 23 миллионов рупий (свыше 300 тысяч долларов).

Напомним, ливни обрушились на юго-восток Индии 18 ноября. По данным метеорологов, уже после окончания сезона дождей, с 1 октября, в штате Андхра-Прадеш выпало 518 мм осадков, что в полтора раза больше, чем в среднем за этот период.