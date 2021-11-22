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22.11.2021 11:25
Рубрика: В мире

Свыше 40 человек погибли из-за ливней и наводнений на юго-востоке Индии

Текст: Юрий Когалов
Более 40 человек погибли, еще свыше 100 пропали без вести на юго-востоке Индии из-за ливней и вызванных ими наводнений. Как передает The Times of India, в штате Андхра-Прадеш было затоплено 1300 деревень, ряд населенных пунктов, в том числе город Тирупати, оказались отрезаны от внешнего мира, из-за обрушения мостов прервано железнодорожное и автомобильное сообщение.

В спасательных операциях задействованы ВВС и службы по борьбе со стихийными бедствиями. Власти штата Андхра-Прадеш объявили, что семьи погибших получат по 500 тысяч рупий (порядка 6,7 тысячи долларов).

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Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба, местные чиновники должны будут доложить эту информацию главному министру, как только паводок отступит. Уже известно, что погибли свыше 2 тысяч голов домашнего скота, только тут убытки составили свыше 23 миллионов рупий (свыше 300 тысяч долларов).

Напомним, ливни обрушились на юго-восток Индии 18 ноября. По данным метеорологов, уже после окончания сезона дождей, с 1 октября, в штате Андхра-Прадеш выпало 518 мм осадков, что в полтора раза больше, чем в среднем за этот период.

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