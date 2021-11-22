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22.11.2021 07:30
Рубрика: В мире

Талибы еще больше ограничили права женщин в Афганистане

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/ Petros Giannakouris Фото: AP Photo/ Petros Giannakouris
Фото: AP Photo/ Petros Giannakouris

Представители правящего в Афганистане радикального движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) обнародовали новые правила, ограничивающие права женщин.

Фото: REUTERS
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Представительницам прекрасной половины человечества запретили появляться в телевизионных драмах. Вводится запрет и на фильмы, которые считаются противоречащими принципам шариата и афганским ценностям. Также запрещены к показу кадры обнаженных мужчин, даже частично.

С 22 ноября запрещен показ комедийных и развлекательных шоу, "которые оскорбляют религию или могут считаться оскорбительными для афганцев". "Талибан" также настаивает на прекращении трансляций иностранных фильмов, "пропагандирующих западные культурные ценности". Женщинам-журналистам и ведущим теперь необходим носить головные платки во время съемок, хотя в инструкциях не уточняется, какой-именно тип покрытия использовать.

Мэр столицы Кабула также посоветовал женщинам-муниципальным служащим оставаться дома. Член организации, представляющей интересы журналистов в Афганистане, Худжатулла Муджаддеди сказал, что введение новых ограничений было неожиданным. В интервью ВВС он заявил, что некоторые правила "непрактичны" и, в случае их выполнения, вещательные компании будут вынуждены закрыться.

Фото: AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi
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Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа, и многие афганцы опасались введения жестких ограничений. Радикалы почти сразу же объявили, что женщинам и девочкам не место в школах. И сейчас Афганистан - единственная страна в мире, власти которой запретили почти половине населения получать образование.

Во время предыдущего правления талибов в 1990-х представительницам слабого пола также запрещалось получать образование и работать. Представители радикального движения утверждают, что введенные ими ограничения являются "временными" и действуют только для обеспечения "безопасности" на всех рабочих местах и в учебной среде.

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