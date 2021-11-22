Татьяна Москалькова сообщила о росте жалоб на нарушения жилищных прав

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила скорректировать нормы о компенсациях гражданам при изъятии квартир, чтобы гарантировать возмещение по рыночной цене. Заявление прозвучало в интервью журналистам накануне Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного защите жилищных прав людей.

В целом число жалоб в жилищной сфере резко выросло. По данным Уполномоченного по правам человека, только за полгода их количество увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3150 обращений. Десятая часть этих жалоб - коллективные.

Одна из проблем: при изъятии жилья для государственных нужд хозяева часто получают небольшие компенсации. Допустим, снесли частный дом человека, чтобы расширить дорогу, а выплаченных денег хватило разве что на двухкомнатную квартиру в многоэтажке. Где нет ни сада, ни душевности. "В первую очередь необходимо внести в Жилищный кодекс дополнения, касающиеся изъятия жилых помещений для государственных или муниципальных нужд. Такие поправки должны устанавливать, что размер возмещения за изымаемое жилье не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного по общей площади жилого помещения", - сказала Татьяна Москалькова.

Предлагается гарантировать возмещение по рыночной цене, если дом изъят для нужд государства

Сегодня также в целом существуют большие риски для жизни при покупке квартир. В том смысле, что жить в купленных квадратных метрах, может, и не придется. Человека обманут, оставив без жилья и без денег. Поэтому эксперты рекомендуют обращаться к нотариусам при сделках по покупке жилья.

"У меня очень много обращений, связанных с тем, что мошенники наказали людей, неискушенных в тонкостях юриспруденции... Лишили их жилья. Я поддерживаю повышение роли нотариата в сфере оборота жилья", - рассказала не так давно Татьяна Москалькова. Растет также число жалоб по поводу завышения платы за жилье и коммунальные услуги.