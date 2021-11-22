The Hatters, MANIZHA и Арбенина выступят на юбилейном концерте фонда "Подари жизнь"

Вот уже 15 лет фонда "Подари жизнь" помогает детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. За это время помощь получили более 73 000 детей. Но работы меньше не становится. Сотрудники фонда продолжают делать все возможное, чтобы их подопечные вовремя получали самую современную и эффективную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку.

Юбилейный концерт "Не смотри назад" неслучайно пройдет на сцене театра "Современник". Именно здесь в 2005 году Чулпан Хаматова и Дина Корзун провели первый благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на аппарат по облучению крови для Российской Детской Клинической Больницы. Спустя год актрисы учредили фонд "Подари жизнь".

"Мы ценим и любим все, что было сделано за это время благодаря поддержке благотворителей, доноров и волонтеров. Но мы не остаемся в прошлом, перед нами новые вызовы. Наша жизнь и наша энергия впереди. В новом, молодом, разнообразном и актуальном", - говорит актриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова.

Именно поэтому, по ее словам, на юбилейный концерт они пригласили тех, кто уже живет в будущем и не боится что-то менять.

"Мы знаем, что детский рак излечим. Мы знаем, что с нами ваша поддержка. И этого достаточно, чтобы идти вперед, не оглядываясь", - отметила Чулпан Хаматова.

26 ноября на сцену выйдут Синекдоха Монток, Рушана, группа Сироткин, Муся Тотибадзе, The Hatters, Сестры, группа RINAL, MANIZHA, группа Tesla Boy, Диана Арбенина, Юрий Шевчук и группа ДДТ.

Прямая трансляция начнется в 20:00.