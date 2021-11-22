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22.11.2021 13:21
Рубрика: Культура

Тодоровский-младший рассказал, почему иностранцам не удается кино о России

Текст: Сусанна Альперина
На таллинском кинофестивале "Темные ночи" прошел TV Beats Forum, посвященный сериалам. Он состоялся в рамках одной из крупнейших бизнес-площадок аудиовизуального контента в Северной Европе Industry@ Tallinn&Baltic Event. В этом году на TV Beats Forum был сделан фокус на России. И этому посодействовало Роскино - компания в этом году запустила брендом Russian Content Worldwide при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино.

Одним из самых громких событий сериального форума стало публичное интервью Петра Тодоровского-младшего. Продолжатель известной кинематографической династии и автор нашумевшего сериала "Полет" приехал в Таллинн представлять свой новый сериал "Здоровый человек", работу над которым планирует завершить уже в январе. А пока с этим проектом поучаствовал в секции Work and Progress. И, поскольку большой интерес и к автору в частности, и к российским сериалам в целом - ответил на вопросы и в отдельном Public Talk. По мнению Петра Тодоровского-младшего, в будущем в России платформ будет меньше, но качество оригинальных проектов повысится. А, отвечая на вопрос о зарубежных проектах, посвященных российской истории, режиссер ответил, что западные продюсеры и творцы, снимая Россию и про Россию, часто нашу страну не понимают. "Они редко чувствуют вкусы русской аудитории. Нужно быть и жить в России, чтобы чувствовать и понимать ее", - сказал Тодоровский-младший.

Фото: Предоставлено Okko
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Также в этом году в программу российского участия в работе TV Beats Forum входили следующие направления:

- Показы шести российских сериалов. "Вертинский" , "Инсомния" "Вне себя", "Вампиры средней полосы", "Немцы" и Happy End. Все они предоставлены не только в кинотеатрах, но и на онлайн-платформе для профессиональной аудитории - участников Industry@ Tallinn&Baltic Event.

- Презентация новых сериалов, находящихся в стадии в стадии производства. Премьера этих проектов запланирована на 2022 год. Это "Сны Алисы" и "Игра на выживание-2" (производство "1-2-3 Production"), "КрисТина" и "Алиса" (START), "Балет" (Art Pictures Distribution).

- Специальный показ сериала Happy End, после которого состялась сессия Q&A с создателями проекта - режиссером Евгением Сангаджиевым и продюсером Анастасией Корецкой.

- Участие российских представителей индустрии в бизнес-программе. Директор по управлению контентными правами START Дарья Бондаренко приняла участие в дискуссии "Ставка на локальные истории: Как позиционировать художественные фильмы и сериалы на быстро меняющемся рынке". А директор по продажам, международным отношениям и копродукции 1-2-3 Production Надежда Зайончковская стала участником сессии "Производство фильмов vs производство сериалов: основные инсайты и вызовы".

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова прокомментировала российское участие в этом году в Таллинне так: "Российская индустрия уже второй год комплексно присутствует на Industry@ Tallinn&Baltic Event, включая секцию TV Beats. Прибалтика и Северная Европа в целом - важные рынки для нас в плане сотрудничества. У нас уже есть очень успешный опыт копродукции с Эстонией - "Купе номер шесть" (Россия, Финляндия, Эстония, Германия), "Капитан Волконогов бежал" (Россия, Эстония, Франция) - эти фильмы получили признание на международном уровне. В этом году мы делаем акцент на потенциальной копродукции в сегменте сериалов и широко участвуем в форуме TV Beats Forum, представляя целую линейку новых проектов. Надеемся, что присутствие в бизнес-программе Industry@ Tallinn&Baltic Event вкупе с Russian Film Festival, который мы организуем в Эстонии впервые в формате интеграции в Таллиннский кинофестиваль, поможет популяризировать российский контент как для профессиональной, так и для широкой зрительской аудитории".

Какие еще российские фильмы и сериалы представили в Таллинне в этом году:

В секции Just Film Works in Progress, в фокусе которого находится детское и молодежное кино - фильм "Девка-баба" Аглаи Набатниковой и совместный проект России и Казахстана "Скоро кончится лето" Яны Скопиной.

Фото: "Союзмультфильм"
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На European Genre Forum состоялась дискуссия "Фильм "Спутник" как образец российского sci- fi жанра". Спикеры - Алина Тяжлова, креативный продюсер фильма, и Арман Яхин, гендиректор Main Road Post - студии, отвечающей за визуальные эффекты в фантастическом триллере.

На рынке копродукции Co-Production Market представлен проект Yurki режиссера Влады Сеньковой.

В секции поддержки молодых актеров Black Nights Stars приняла участие молодая российская актриса Виктория Мирошниченко (наиболее известна благодаря роли в фильме Кантемира Балагова "Дылда"). В рамках Black Nights Stars восемь актеров из разных стран проходят обучение с ведущими экспертами по кастингу.

В программе Music Meets Film кинорежиссер Андрей Тарковский - младший вместе с бельгийским режиссером Ниной Дегрев обсудят тему музыки в кино на дискуссии "От Тарковского до Звягинцева".

В новой программе Future to Film представлены фильмы - номинанты Европейской Киноакадемии 2021 в категории "Лучший кинодебют". В числе шести проектов - единственный российский фильм - "Китобой" Филиппа Юрьева (копродукция России, Польши, Бельгии).

Тем временем

Russian Film Festival впервые проходит в Эстонии в рамках Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" и его сателлита - фестиваля современного российского кино KinoFF - при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Четыре фильма программы RFF: "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко, "Совесть" Алексея Козлова, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева и "Станиславский. Жажда жизни" Юлии Бобковой. Они доступны зрителям с 11 по 28 ноября на офлайн -показах, а в онлайн-формате их можно смотреть на платформе Elisa Stage - с 29 ноября по 19 декабря.

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