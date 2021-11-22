Ученый объяснил, как не лишиться здоровья на работе

После перехода многих сотрудников на удаленную работу вопрос с гиподинамией и серьезными проблемами со здоровьем, к которым она ведет, вызывает у специалистов все больше беспокойства.

Профессор Школы спортивных наук Университета Васэда Коитиро Ока в беседе с Yahoo News Japan рассказал, чем опасен сидячий образ жизни и как бороться с его последствиями. В частности, всего через 30 минут за рабочим столом ухудшается кровообращение и метаболизм, поэтому профессор рекомендует подниматься со стула хотя бы раз в полчаса.

Однако для профилактики сахарного диабета и сердечных болезней просто встать недостаточно - нужно хотя бы пару минут подвигаться. Желательно сделать несколько простых упражнений, но можно просто пройтись пару минут - дойти до уборной на другом этаже офиса, воспользовавшись лестницей, сделать себе чашку чая или кофе.

При работе из дома во время небольшого перерыва можно сделать что-то полезное по хозяйству - загрузить стиральную машину или развесить белье, помыть посуду и так далее.

"Если вы дома, то, например, поднимайтесь на носки ног, когда моете руки. Стоит проявить смекалку и добавить нагрузку", - советует Ока.

Для повышения активности он советует убрать рабочие документы, смартфон и другие нужные вещи подальше от своего стола, чтобы за ними каждый раз приходилось идти. Профессор отметил, что внедрение привычки к движению не только поможет сохранить здоровье и лучше концентрироваться во время работы, но и позитивно повлияет на все остальные сферы жизни.

Начать можно с простых привычек: чаще пользоваться лестницей, а не лифтом, ходить пешком и выбирать более длинный маршрут, увеличить скорость ходьбы.

"Для начала осознайте, что сидите слишком много, и начните вставать со стула", - призвал специалист.