Уфимца осудили за пособничество в финансировании террористов

Верховный суд РБ вынес приговор 33-летнему уфимцу за пособничество в финансировании незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Мужчина жил в микрорайоне Шакша Уфы и посещал одну из мечетей. Как установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД республики и регионального управления ФСБ России, в мечети обвиняемый познакомился с прихожанином, который завербовал его, призывая к участию в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики на стороне запрещенной в Российской Федерации организации "Исламское государство".

Вербовщик уехал из России в 2013 году и был объявлен в розыск. Уфимец поддерживал с ним связь и выполнял поручения: собирал деньги для нужд и обеспечения деятельности террористической организации. Для этого он через соцсети рассылал гражданам призывы направлять деньги на джихад. Обвиняемый собрал таким образом почти сто тысяч рублей, которые затем перечислил на зарубежные счета.

В ходе обысков у мужчины обнаружили и изъяли запрещенную религиозную литературу, сим-карты и мобильные телефоны.

- Верховный суд Республики Башкортостан признал уфимца виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.