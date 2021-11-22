В АКРА спрогнозировали цены на российскую нефть Urals

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) представило обновленный прогноз по глобальным ценам на энергоресурсы и продовольствие. Как считают аналитики, российская нефть марки Urals по итогам текущего года будет на уровне 70,4 доллара за баррель.

В прогнозе говорится, что сейчас цены на мировом рынке энергоносителей обусловлены краткосрочными факторами, а нормализация возможна весной или летом 2022 года.

"Текущий уровень цен может сдерживать глобальную экономическую активность в краткосрочном периоде, замедлять восстановление экономики после пандемии и наиболее опасен для стран - импортеров природных ресурсов", - считают в АКРА.

Согласно прогнозу, нефть марки Urals по итогам 2021 года будет стоит 70,4 доллара за баррель. Средняя цена на следующий год ожидается в районе 64 долларов, в 2023 - 60,5 доллара, в 2024 - 61,1 доллара, а в 2025 она будет продаваться по 61,7 доллара за баррель.

Значительный рост цен на энергоносители в этом году эксперты связывают с шоками спроса и предложения. Однако такой уровень цен является неустойчивым и эксперты ждут снижения до показателей, близких к 2019 году.