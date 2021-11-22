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22.11.2021 23:14
Рубрика: В мире

В Британии назвали "чушью" речь Джонсона о свинке Пеппе

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Британский премьер-министр Борис Джонсон подвергся критике со стороны высокопоставленных политиков, депутатов-консерваторов и СМИ за "бессвязную" речь перед ведущими представителями национального профсоюза промышленности, в которой он несколько минут расхваливал персонажей из мультфильма "Свинка Пеппа", сравнивал себя с Моисеем и имитировал шум набирающей обороты машины.

Фото: FRED DUFOUR / AFP
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Обращение премьер-министра к Конфедерации британской промышленности (CBI) комментаторы расценили, как лишенное "серьезности и профессионализма". Джонсон потерял координацию во время выступления и потратил 20 секунд, повторяя "простите меня", когда перетасовывал распечатанные страницы на своей трибуне, сообщает Guardian. Некоторые эксперты надеялись, что эта речь станет для Джонсона шансом объявить о долгосрочной политике в реализации своей программы "повышения уровня промышленности". Однако в речи, произнесенной в порту Тайн, Джонсон высказался только за то, чтобы со следующего года во всех новых домах и зданиях в Англии были установлены точки зарядки электромобилей.

Вместе с тем, большой отрывок речи был посвящен впечатлениям премьера от его недавней поездки в "Мир свинки Пеппы" в Хэмпшире - парк развлечений, посвященный детскому мультипликационному персонажу. "Вчера я посетил "Мир свинки Пеппы". Поднимите руки, если вы были в "Мире свинки Пеппы!" - сказал улыбающийся британский премьер к изумлению промышленников. - Я люблю это. "Мир свинки Пеппы" - это мое место. Здесь очень безопасные улицы, дисциплина в школах, большой упор на новые системы общественного транспорта".

Джонсон продолжил свой монолог, сказав о том, что "настоящий урок", который он усвоил во время визита, заключался в том, что популярность главного героя является свидетельством "силы британского творчества". По его словам, телешоу "которое было отклонено BBC и демонстрировалось в 180 странах", теперь стоит 6 миллиардов фунтов стерлингов. "Я думаю, что это чистый гений, не так ли? Ни одно правительство в мире, ни один государственный служащий Уайтхолла (резиденция британского правительства - ред.) не придумали бы Пеппу", - заключил Джонсон.

Далее он имитировал звук ускоряющейся машины с ворчанием мотора и сравнил себя с пророком Моисеем из-за своего плана помочь бизнесу инвестировать в борьбу с изменением климата. Премьер-министр продолжил: "Я сказал своим должностным лицам: новые 10 заповедей гласят - вы должны развивать такие отрасли, как морская ветроэнергетика, водород, атомная энергия и снижение выбросов углерода".

Фото: AP
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Однако высокопоставленные представители бизнеса и некоторые депутаты-консерваторы отнюдь не впечатлились подобным спичем. Один из старших консерваторов назвал речь главы кабинета министров "бессвязной"", а другой сказал, что "кому-то, кто теряет доверие партии, нужно взять себя в руки". Юрген Майер, вице-председатель концерна Northern Powerhouse Partnership и бывший исполнительный директор Siemens, сказал Guardian, что это была "провальная речь". Другие влиятельные бизнесмены, которые наблюдали за выступлением, сказали, что они были удивлены тому, как настойчиво Джонсон продвигает парк развлечений "Мир свинки Пеппа", который расположен почти в пятистах километрах от Лондона. "Я не ожидал упоминания о свинке Пеппе, - сказал Нил Уиттакер, директор по маркетингу и коммуникациям национальной обучающей компании Learning Curve Group. - Кажется, что он (Джонсон) немного сбился с пути". Профсоюз промышленников и вовсе назвал выступление премьера "чушью".

Лейбористы охарактеризовали речь премьера как "бессмысленную" и служащую доказательством того, насколько "несерьезно ведет дела Джонсон". "Никто не смеялся, потому что шутка была не смешной", - сказал теневой канцлер от лейбористов Рэйчел Ривз. Лидер либерал-демократов Эд Дэйви отметил, что бизнесу нужна ясность, но все, что они получили, - это "бессвязную информацию" от Джонсона. В этой связи комментаторы вспомнили скандальную фразу премьера "К черту бизнес", произнесенную в 2018 году, когда его спросили к каким последствиям для делового мира Альбиона приведет "брекзит" без сделки.

После выступления один из журналистов спросил Джонсона, все ли с ним в порядке. "Я думаю, что люди поняли подавляющее большинство моментов, о которых я хотел сказать, и, на мой взгляд, все прошло хорошо", - заключил британский премьер.

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