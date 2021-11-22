В ФНС рассказали, как отслеживают нелегально сдающих квартиры в аренду

Большинство объявлений о сдаче жилья в аренду размещаются в интернете, поэтому налоговикам не так сложно их отследить. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

"90% съема жилья происходит через рекламу в интернете. Это не самый сложный ресурс для доступа для того, чтобы мы идентифицировали эту аренду", - сказал он.

По словам Егорова, налог на профессиональный доход в 4% не является той суммой, ради которой стоит "рисковать многим, сдавая квартиру в аренду".

Глава ведомства отметил, что налоговый режим для самозанятых используют уже 3,5 млн человек.

"Подключение занимает 3 минуты, выход из него занимает 1 минуту, платеж автоматический. По-моему, выбор достаточно очевиден и совсем не сложен", - заключил Егоров.