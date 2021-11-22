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22.11.2021 15:42
Рубрика: Экономика

В Госдуме предложили снова снизить ставки по микрозаймам

Текст: Роман Маркелов
Депутаты предложили ограничить ставку по микрозаймам 0,8% в день вместо нынешнего 1% в день, а максимальный размер суммы всех платежей по микрозайму - со 150% до 130% от его величины. Это следует из законопроекта, внесенного на рассмотрение Госдумы. Инициатива появилась на фоне пандемии и роста закредитованности населения.

Таким образом, полная стоимость кредита не должна будет превышать 292% годовых против нынешних 365% годовых.

Фото: iStock
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Текущие ограничения по ставке и размерам платежей по микрозайму действуют чуть больше двух лет - с июля 2019 года. Это был финал поступательного сокращения ставки - сначала до 2% в день, после - до 1,5% в день. Также последовательно снижался и максимальный объем выплат, который кредиторы могут требовать с заемщика.

"Последовательное снижение размера максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам) продемонстрировало свою эффективность с момента вступления указанных ограничений в силу, в том числе в период распространения новой коронавирусной инфекции. Отмечено снижение количества жалоб на деятельность МФО за 2020 год на 14%. По итогам 2020 года рост объемов выданных займов в сегменте займов "до зарплаты" замедлился", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в 2021 году микрофинансовые организации (МФО) адаптировались к регуляторным требованиям. Процентные ставки по займам МФО были снижены, а продуктовые линейки профессиональных кредиторов диверсифицированы: компании начали формировать "длинные" продуктовые линейки и выдавать более длинные займы в сегменте среднесрочных займов. На фоне "коронакризиса" реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%, в связи с чем и появилась идея еще раз ограничить максимальные ставки по микрозаймам, следует из пояснительной записки.

По данным авторов законопроекта, в среднем в год заключается около 35 млн договоров микрозайма по ставке в диапазоне 0,8-1% в день (292% - 365% в год), это 75% от общего количества договоров микрозайма. "Продукты в указанном диапазоне ставок предоставляют около 500 МФО (40% от общего количества организаций в государственном реестре МФО) с величиной портфеля 140 млрд руб. (45% портфеля в целом по рынку). Вместе с тем анализ бизнес-моделей МФО позволяет сделать вывод о наличии у части компаний резервов для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки. При установлении ограничения в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 млрд руб. в год, что окажет позитивное влияние на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан", - отмечается в документе.

Предполагается, что ставка будет ограничена по договорам микрозайма, которые будут заключаться с 1 июля 2022 года.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, поддержала идею депутатов снизить максимальную ставку по микрозаймам. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, текущая максимальная ставка "практически разоряет людей".

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