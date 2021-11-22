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22.11.2021 09:26
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о запрете упоминать национальность преступника в СМИ

Текст: Татьяна Замахина
В целях сохранения межнационального мира предлагается запретить распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Такой законопроект внес в Госдуму чеченский парламент.

Запрет также охватывает информацию в информационно-телекоммуникационных сетях. Нельзя будет распространять сведения о национальной принадлежности преступников, их вероисповедании и принадлежности к народам России.

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По оценке авторов, распространение подобных сведений расценивается как "оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности".

Инициаторы отмечают, что в такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как РФ, каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к непредсказуемым последствиям для всей страны.

Запрет предлагается ввести, так как в СМИ и социальных сетях все чаще размещаются провокационные материалы, которые, по мнению чеченских парламентариев, формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насильственным действиям против них.

В качестве аргумента проводится ссылка на статью 21 Конституции Российской Федерации, согласно которой достоинство личности охраняется государством.

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