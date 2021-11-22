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22.11.2021 13:08
Рубрика: Общество

В Москве состоится мероприятие "Здравоохранение в России-2021"

1 декабря 2021 года в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоится мероприятие "Здравоохранение в России-2021", организаторами которого выступают Комитет Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья и Фонд Росконгресс.

В рамках мероприятия пройдут дискуссии, посвященные вопросам распространения социально значимых заболеваний, стратегиям устойчивости перед инфекционными угрозами, а также важности использования ценностно-ориентированного подхода для противостояния экономическим вызовам. Итоги дискуссий лягут в основу программы Форума "Здоровое общество" в рамках предстоящего Российского инвестиционного форума в 2022 году.

"Ключевой темой мероприятия станет обсуждение перехода национальной системы здравоохранения на ценностно-ориентированный подход, в том числе на развитие программ профилактики, предупреждения развития заболеваний. Построение такой модели является необходимым условием достижения национальных целей развития в области здравоохранения и увеличения продолжительности здоровой жизни россиян", - подчеркнул депутат, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр Петров.

Деловая программа мероприятия "Здравоохранение в России-2021" включает в себя экспертные дискуссии "Борьба с онкологическими заболеваниями: вызовы, решения, итоги", "Остановить ВИЧ: на пути реализации государственной стратегии", "Следуя цели 2024: предупреждение и терапия сердечно-сосудистых заболеваний", "Борьба с сахарным диабетом: государственная стратегия и практика", "Реабилитация после COVID-19: в фокусе государственных приоритетов" и другие.

Архитектура деловой программы опубликована на официальном сайте проекта Фонда Росконгресс "Здоровое общество".

Общество Здоровье

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