В ПФР напомнили, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии

Так, прибавка выплачивается тем, кто имеет не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживает в сельской местности и не имеет оплачиваемой работы.

"Прибавка к пенсии сельских пенсионеров… с 1 января 2021 года составляет 1511 рублей 12 копеек в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, - 755 рублей 56 копеек в месяц", - говорится в материалах на сайте ПФР.

В пенсионном фонде уточнили, что при подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Всего в списке более 500 профессий - агрономы, трактористы, ветеринары, пчеловоды и другие специальности.

При этом стаж работы в сельскохозяйственных организациях на селе до 1992 включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.