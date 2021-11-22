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22.11.2021 15:51
Рубрика: Культура

В России запустят телешоу, где вместо людей выступают их аватары

Текст: Сусанна Альперина
Телеканал "Пятница!" объявил о том, что приступит к работе над российской адаптацией вокального шоу "Альтер-эго". Этот проект телеканала Fox представляет собой музыкальный конкурс, в котором на сцене вместо людей выступают их цифровые аватары, которые сражаются за победу. Премьера "Альтер-эго" состоялась на телеканале Fox в сентябре. За то, чтобы адаптировать и "забрать к себе" этот проект, боролись многие вещатели. Но телеканал "Пятница!" выиграл это негласное соревнование - он подписал с Fox партнерское соглашение. И громкое шоу - лишь первая ласточка.
Фото: предоставлено "Пятница!" Фото: предоставлено "Пятница!"
Фото: предоставлено "Пятница!"
Фото: Предоставлено Okko
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Расскажем подробнее о телешоу - формате, который объединил талант и технологии. Участники - начинающие вокалисты. На сцене перед жюри и зрителями выступают их цифровые проекции, которые создаются при помощи технологий "захвата движений" и компьютерной графики. Все эти технологии хорошо знакомы нашему зрителю по фильмам и сериалам.

Никто из участников телешоу не ограничен возрастом или полом, в шоу смогут выступить, например, те, кто боится сцены или недоволен своей внешностью. Участники выйдут на сцену в образах мечты, которые придумывают сами себе. Обещают, что шоу на "Пятнице!" появится в 2022 году. А пока нам придется довольствоваться более привычными моделями музыкальных телесостязаний.

Николай Картозия, продюсер и генеральный директор телеканала "Пятница!" так комментирует новость:

"Это шоу не только про технологии, это шоу с яркой социальной направленностью. Есть много людей с выдающимися вокальными данными, которые считают, что недостаточно хороши, чтобы выйти на сцену. "Альтер-эго" разрушает все страхи и комплексы. Если ты 60-летний фельдшер из села, но прекрасно поешь, ты можешь выйти на сцену в образе феи и показать свой музыкальный талант всей стране. В этом шоу оцениваются только вокальные способности, и мечты становятся реальностью".

Фото: предоставлено "Пятница!"
Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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