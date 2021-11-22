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22.11.2021 16:36
Рубрика: Культура

В российский прокат выходит фильм Стивена Спилберга "Вестсайдская история"

Текст: Валерий Кичин
Стивен Спилберг поставил "Вестсайдскую историю", и этот фильм выйдет в России уже совсем скоро - в начале декабря. Это событие можно отнести к разряду самых парадоксальных из всех, что случились в мировом кино за последнее время.
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

Спилберг известен замечательными фэнтези типа "Инопланетянина", "Индианы Джонса" или "Парка юрского периода". Он дал старт новому витку "кинокатастроф": "Челюсти". У него есть трагические фильмы, навеянные страшным опытом человечества, - "Список Шиндлера", "Мюнхен", "Империя Солнца". Есть кино политическое: "Шпионский мост", "Секретное досье", "Линкольн". И есть пара картин менее удачных - о рутинной жизни рутинного человека: "Терминал", "Боевой конь".

Единственное, чего у Спилберга еще не было, - это кино музыкальное. Теперь оно, судя по всему, тоже есть.

Что такое "Вестсайдская история"? По сюжету это очередной перенос конфликта "Ромео и Джульетты" в современность. Враждуют уже не две равно уважаемых семьи, а две банды подростков, различающихся цветом кожи: белые американцы и горячие смуглые пуэрториканцы. И в этом кулачном противостоянии, в этой непрерывной поножовщине вдруг являются новые Ромео и Джульетта - американец Тони и пуэрториканка Мария.

Но главное в "Вестсайдской истории" - не фабула, которая, как шампур, скрепляет все в единое поразительное действо. Главное - музыка великого Леонарда Бернстайна, на которую великий хореограф Джером Роббинс поставил танцевально-пластическое действо, которое как потрясло мир в 1961 году, так и запечатлелось в истории как один из главных кинематографических шедевров, - фильм режиссера Роберта Уайза, ставший одним из лидеров проката и срубивший бесчисленное количество мировых наград, включая десять "Оскаров". Тягаться с ним, затеяв ремейк шедевра, мог только такой наглец, как Стивен Спилберг.

Фото: sonypictures.ru
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Что, конечно, стократно усиливает азарт состязания.

Ужесточившиеся законы политкорректности, разумеется, не могли не сказаться на сценарии новой версии: в Америке сегодня противостояние людей по расистским мотивам невозможно, и действие фильма из Нью-Йорка перенесено в Пуэро-Рико. Причем всех латиносов играют исключительно актеры южноамериканского происхождения.

Фото: предоставлено Disney

С фильмом 1961 года новую версию соединяет имя Риты Морено - легендарной актрисы-танцовщицы, феерически сыгравшей пуэрториканку Аниту: спустя шесть десятилетий она снова на экране - играет эпизодическую роль владелицы лавки Валентины; она выступает также в качестве исполнительного продюсера картины. Натали Вуд в роли Марии и Ричарда Беймера (Тони) сменили 20-летняя дебютантка Рэйчел Зеглер колумбийского происхождения и 27-летний Энсел Элгорт из "Дивергента". Анитой стала 30-летняя Ариана ДеБос, номинантка премии "Тони". Для ролей подростков двое из трех староваты, но в Америке актеры сохраняют молодость долго, так что посмотрим. Тренаж современного актера с США предусматривает и серьезную пластическую и музыкальную подготовку, там артисты в большинстве универсальны и готовы ко всему. Вот и Рэйчел Зелгер уже играла Марию в спектакле The Performing Arts School. В роли брата Марии, лидера банды "Акул" Бернардо - лауреат премии "Тони" Дэвид Альварес.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Хореографа Джерома Роббинса в новой версии сменил лауреат "Тони" Джастин Пек из New York City Ballet. Классическую партитуру Бернстайна записал с Лос-Анджелеским филармоническим оркестром дирижер из Венесуэлы Густаво Дудамель.

Так как в США фильм Уайза относится к культовым, то подготовка нового проекта сопровождается изрядной шумихой. Вышла даже книга Лорана Бузеро "Вестсайдская история - съемки фильма Стивена Спилберга", где собраны свидетельства участников съемок, интервью со Спилбергом и сценаристом Тони Кушнером, бесчисленные фотографии с площадок, эскизы костюмов и декораций.

Фото: предоставлено Disney

Спилберг долго готовил свой амбициозный проект. Фильм Роберта Уайза - Джером Роббинса поразил его еще ребенком. Премьера картины была запланирована еще на декабрь 2020 года, но в связи с пандемией отодвинута на год. Но премьера первого трейлера состоялась еще на церемонии 93-го "Оскара" этой весной.

Фото: kinopoisk.ru
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Съемки начались в 2019 году. Приступая к ним, Спилберг заявил: "Я счастлив, что нам удалось собрать актерский состав, которая отражает поразительную глубину таланта многогранного латиноамериканского сообщества Америки. Я в восторге от силы таланта этиъх молодых исполнителей и верю, что они принесут новую электризующую энергию в этот великолепный, как никогда актуальный мюзикл".

Наблюдатели не сомневаются, что новая "Вестсайдская история" станет одним из главных претендентов на Академические премии "Оскар".

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