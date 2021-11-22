В Сети выйдет российский сериал об отношениях студенток в элитном вузе

С 23 ноября на мультимедийной платформе Okko можно смотреть новый детективный триллер режиссера Никиты Грамматикова "Моя большая тайна". Это сериал, состоящий из 10 эпизодов, хронометражем 48 минут каждый. Возрастной рейтинг проекта - 18 плюс.

Действие сериала происходит в закрытом кампусе экспериментального вуза на острове Русский. Студентка Соня Кимаева возвращается из поездки в Корею в общежитие элитной Академии. У нее есть цель - расследовать загадочную гибель лучшей подруги. Но за время, что Соня отсутствовала, ситуация круто изменилась.

Так, по рукам студентов и преподавателей ходят отрывки из изобилующего шокирующими подробностями личного дневника погибшей. Каждый день все новые и новые тайны студентов и преподавателей Академии становятся известны всем благодаря анонимному блогу "Твоя большая тайна". И как это остановить - непонятно.

На прошедшем в сентябре российском фестивале сериалов "Пилот" в Иваново актеры сериала "Моя большая тайна" были отмечены несколькими наградами. Лучшей актрисой была признана исполнительница главной роли Кристина Кучеренко, а одним из дипломов "За лучшую роль второго плана" был награжден Иван Макаревич.

Также в сериале снимались Анатолий Белый, Анна Невская, Влад Соколовский, Юрий Чурсин, Кирилл Батишта, Саид Хасаев, Настя Талызина, Игорь Ласский и другие. Авторы сценария проекта - Сигита Моставичюте и Иван Глазачев.

Фото: Предоставлено Okko

Отдельного упоминания заслуживает работа над саундтреком сериала, для которого были отобраны треки современных российских инди-исполнителей, в числе которых Тося Чайкина, Гречка, Монеточка, polnalubvi, Nemiga, Artemiev и другие. Создатели сериала сознательно не использовали в проекте композиции иностранных музыкантов.

Фото: Предоставлено Okko

За три дня до выхода на платформе презентация сериала "Моя большая тайна" состоялась в рамках фестиваля Comic Con Russia - праздника для поклонников поп-культуры, где представлены главные премьеры из мира кино, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, а также популярных комиксов, аниме и манга.