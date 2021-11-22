В Союзном государстве приступают к созданию медиахолдинга

Значительно расширит масштабы и контент единого информационного пространства создание медиахолдинга в России и Беларуси. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступая на экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".

"Мы в ближайшие дни будем начинать партнерскую работу, проработку модели медиахолдинга. Безусловно, это будет в том числе и интернет-портал, который совершенно не исключает работу с учетом современных практик, которые делают нашу информацию доступной для миллионов людей", - пояснил госсекретарь.

Как уже сообщалось, с идеей создания медиахолдинга Союзного государства выступил 4 ноября белорусский лидер.