В мире
22.11.2021 13:40
Текст: Юрий Сизов

В Союзном государстве приступают к созданию медиахолдинга

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Значительно расширит масштабы и контент единого информационного пространства создание медиахолдинга в России и Беларуси. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступая на экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Мы в ближайшие дни будем начинать партнерскую работу, проработку модели медиахолдинга. Безусловно, это будет в том числе и интернет-портал, который совершенно не исключает работу с учетом современных практик, которые делают нашу информацию доступной для миллионов людей", - пояснил госсекретарь.

Как уже сообщалось, с идеей создания медиахолдинга Союзного государства выступил 4 ноября белорусский лидер.

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