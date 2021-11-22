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22.11.2021 19:29
Рубрика: Общество

В Совфеде предложили выделить пытки в отдельный состав преступления

Текст: Дмитрий Гончарук

Пытки со стороны правоохранителей и сотрудников пенитенциарной системы могут выделить в отдельный состав преступления. Такая инициатива обсуждалась 22 ноября на заседании рабочей группы Совета Федерации по подготовке соответствующих поправок в Уголовный кодекс.

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"Без преувеличения, вся страна была потрясена, когда увидели снятое в Саратове видео... Те люди, которые должны следить за соблюдением закона, его цинично и вероломно нарушают при попустительстве надзирающих органов", - сказала глава рабочей группы Людмила Нарусова. Она добавила, что сенаторы получают жалобы о бездействии прокуратуры в подобных случаях из разных регионов.

По ее словам, особое возмущение вызывает то, что по следам этих событий возбуждено дело о превышении должностных полномочий "в отношении неустановленных лиц", хотя имена и фамилии почти всех истязателей известны, а их лица попали в кадр.

Законопроект, который готовит рабочая группа, предусматривает уголовную ответственность должностных лиц правоохранительных органов и учреждений ФСИН за пытки, напомнила сенатор.

Ситуацию, когда отсутствует четкая формулировка по ответственность за пытки осужденных, необходимо исправлять, согласилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее данным, по статье 302 Уголовного кодекса о принуждении к даче показаний в 2019 и в 2020 годах не привлечено ни одного человека, хотя аппарат омбудсмена получает множество подобных обращений.

"После изучения зарубежной практики мы убедились в том, что мы - одни из немногих государств, где нет автономной, четкой формулировки законодателя, предусматривающей ответственность непосредственно за пытки", - сообщила омбудсмен.

По ее мнению, Конституция и ее нормы должны быть имплементированы и развиты в других законодательных актах, в которых "четко должна быть прописана и дефиниция, и процедуры, и гарантии, и пути контроля".

Экс-сенатор, доктор юридических наук Алексей Александров полагает, что тех, чья вина в пытках признана, следует лишать почетных званий, классных чинов и специальных наград. "Пытка не только безнравственна и аморальна, она угрожает конституционному строю", - подчеркнул он.

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По мнению члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина, в поправках должно быть зафиксировано, что у связанных с пытками преступлений не может быть срока давности.

"Нужен состав преступления "пытка", а не набор квалифицирующих определений, разбросанных по разным статьям… Пытка - это настолько тяжкое и общественно опасное преступление, что срока давности по ней быть не должно", - заявил Каляпин.

В свою очередь, замглавы правового управления ФСИН Надежда Городничая подтвердила, что в ведомстве "готовы к диалогу в рамках обсуждаемой темы и участию в выработке и совершенствовании механизмов, направленных на противодействие насилия, жестокому, унижающему человеческое достоинство обращению".

"Вопрос о выделении самостоятельного состава преступления, новой статьи еще требует дополнительной проработки и обсуждения, поскольку высказаны различные точки зрения. Но в целом идея усиления ответственности, усиления, повышения санкций за совершение преступлений такого характера поддерживается", - сообщила Городничая.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Законодательная власть Совет Федерации Уголовное законодательство

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