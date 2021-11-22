В Стамбуле при реставрации Большого базара уничтожают старинные росписи

Реконструкция Большого базара в центре Стамбула, одного из самых известных памятников мусульманской светской архитектуры в мире, входящего в список ЮНЕСКО, должна быть вскоре закончена. После этого, как заявил мэр стамбульского центрального района Фатих Эргюн Туран, "в следующем туристическом сезоне мы увидим совсем другой Гранд-Базар".

В частности, реставраторы усиливают старинные стены, заделывают трещины и удаляют со стен электрические кабели. Однако наряду с этим ряд реставрационных работ вызывает сильную критику со стороны архитекторов, историков и общественности. В первую очередь они возмущаются обновлением росписей внутренних сводов Базара, сделанных еще в османские времена. В процессе работ стены очищаются до основы, после чего их белят и команда из примерно сорока художников наносит новые узоры.

Как пишет в своем Twitter известный турецкий активист и журналист Хасан Мерт Кая, "старые росписи, когда-то нарисованные вручную, полностью соскабливаются и заменяются совершенно новыми. Из-за этого пропадает вся история Базара, все ощущение прошедших здесь столетий".

По его словам, "остались считанные дни, после чего дух времени исчезнет".

Кроме того, реставраторы устанавливают новое освещение, светодиодный белый свет, смонтированный в закрепленных на стенах коробах. Как заявлено ранее, это будут "потоки света, открывающие Базар так, чтобы он засиял новыми узорами".

"Теперь Базар засияет новыми узорами и новым светом, как только что построенный, - пишет Хасан Мерт Кая. - И это уничтожение всех следов прошлого называется реставрацией?! Достойно, ничего не скажешь".

Kapalıçarşı Notları:



1.Kapalıçarşı’da bir restorasyon süreci yaşanıyor. Ancak süreç, eski kalem işi desenlerin tamamen “kazınmasının” ardından yerine aynısının yep yenisinin yapılması olarak devam ediyor. Çarşının tüm yaşanmışlığının, zamanın tatlı izlerinin canına okunuyor: pic.twitter.com/gpQOCNxtxI — Hasan Mert Kaya (@kayamerthasan_) November 20, 2021

Его поддерживают и многие читатели, которые комментируют твиты: "Это уже не наследие прошлого, это убийство прошлого". "Это как новая мечеть в жилом квартале, ни души, ни красоты". "Человек, который ставит на Базаре такой свет, ничего не знает про освещение, а у того, кто это позволил, нет глаз".

Как заявили раньше власти Стамбула, перед реставрацией было проведено полное исследование здания Большого базара, первая работа такого рода с землетрясения 1894 года. Бюджет реставрации 70 миллионов лир (6,2 миллиона долларов по сегодняшнему курсу). Предполагается, что реставрация закончится в июне 2022 года, после чего он будет работать не до 18:00, как сейчас, а до позднего вечера. Также ранее был открыт доступ туристам на крышу Базара, где снимались многие фильмы, в том числе серия бондианы "007: Координаты "Скайфолл".

Правда, среди ответов на возмущенные твиты Хасана Каи есть и утешительные. Один из комментаторов пишет, что "правление Базара не одобрило использование таких светодиодов, а также были заменены инструменты росписи стен на более приближенные к историческим". По всей видимости, теперь надо ждать окончания реставрации, и надеяться, что Большой базар не превратится в аналог современного торгового центра в турецком духе.

Между тем в соцсетях стамбульским реставраторам припоминают и другие грехи, особенно увлечение пластиковыми стеклопакетами. Они их вмонтировали, например, в оконные проемы византийского дворца Текфур, построенного императорами династии Палеологов в середине XIII века. Также сейчас часто ставят большие пластиковые окна между колонн внутренних двориков старинных мечетей.

Большой базар или Гранд-базар в Стамбуле начали строить сразу после взятия Константинополя турками в 1453 году. Сначала были возведены Старый и Сандаловый бедестены (павильоны), вокруг которых базар начал разрастаться. До середины XIX века на базаре торговали не только самыми разными товарами, но и рабами. Последняя реконструкция была сделана в 1894 году. До пандемии Гранд-базар ежегодно посещали около 100 миллионов человек.