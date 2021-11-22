В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в понедельник в восточной части Турции. Как передает NTV со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям, оно произошло в 11:31 по местному времени с эпицентром возле города Кёпрюкёй в провинции Эрзурум.

По данным СМИ, подземные толчки не привели к человеческим жертвам или разрушениям в отличие от землетрясения, которое произошло пару дней назад. 19 ноября оно привело к повреждению нескольких зданий в районе того же города Кёпрюкёй.

Также отмечается, что за сегодня было зафиксировано с десяток подземных толчков.