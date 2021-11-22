Вакцинация детей от COVID-19 в Израиле начнется 23 ноября

В Израиле кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5-11 лет стартует во вторник, 23 ноября, сообщил премьер-министр Нафтали Беннет.

В Израиль поступила детская вакцина Pfizer/BioNTech, она имеет тот же состав, который используется для прививок у взрослых и подростков 12-18 лет, но дозировка составляет треть от взрослой.

Подростков старше 12 лет в Израиле начали прививать от коронавируса в конце июня.

"По поводу схемы прививки у экспертов были разные идеи, в том числе и та, что вторую прививку надо делать через три месяца для усиления эффекта, но в США начали вакцинацию по формуле через три недели, и в Израиле решили пойти по тому же пути", - рассказал портал IsraelInfo.

Детям, которые переболели коронавирусом, прививки делать пока не будут.

Эпидемиологическая обстановка в Израиле пока не вызывает особых опасений, хотя коэффициент заражаемости зафиксирован на уровне 1.04, то есть один заболевший заражает больше одного человека. При таких данных заболеваемость начинает расти, отмечает издание.

Первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей, стала Коста-Рика. Страна заключила контракт с компанией Pfizer на 3,5 млн доз вакцины от коронавируса, 1,5 млн из которых предназначены для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

В Москве продолжается третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М", в ней примут участие 3000 детей в возрасте 12-17 лет. Вакцинация "Спутником М" проводится в два этапа, как и "Спутником V" для людей старше 18 лет, однако дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.