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Текст:   Марина Трубилина 
21:14 22.11.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)

Ветхие таунхаусы попадут в программы расселения

Индивидуальные жилые дома и таунхаусы могут быть включены в региональные программы переселения граждан. Однако это должно происходить не за счет средств, выделяемых из федерального бюджета на расселение аварийного жилья.

Минстрой обновил методические рекомендации по формированию регионами адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В них теперь рекомендуется включать помимо многоквартирных домов также аварийные дома блокированной застройки и объекты индивидуального жилищного строительства, признанные непригодными для проживания. Как уточнили в Минстрое, под блокированными домами имеются в виду дома на несколько семей, где есть общее имущество, но с выходом из каждого жилого помещения сразу на улицу (это могут быть и аналоги таунхаусов, и распространенные дома на две семьи). Кроме того, при переселении по проектам комплексного развития территорий (КРТ) в программе могут оказаться частные дома и таунхаусы с высоким уровнем износа, ненадлежащим техническим состоянием и отсутствием систем инженерно-технического обеспечения. Конкретные критерии таких домов должен установить регион (например, это могут быть дома без централизованного водоснабжения или канализации).

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Минстрой решил, какие дома могут войти в территории комплексного развития

Это хорошая тенденция, считает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева: в городах огромное количество "пятен" ветхой застройки индивидуальными домами, и эту проблему нужно решать. Программы переселения жителей из таких домов позволят людям обзавестись современным жильем и "облагородить" целые районы.

Однако юридически вопрос пока не до конца проработан, считает эксперт. Нет четкого порядка признания индивидуальных и блокированных домов аварийными, непригодными для проживания. Не установлен специальный порядок предоставления собственникам частных домов компенсации или другого помещения, каким оно должно быть, где располагаться. Пока в рамках КРТ предусмотрено изъятие для публичных нужд в общем порядке в соответствии с земельным законодательством.

В других странах при расселении частных домов применяется примерно тот же порядок, что и при расселении многоквартирного дома в рамках обновления территорий, отмечает Косарева. Определяется территория, и если большинство собственников - как правило, две трети, хотят сноса домов и переселения, то оставшаяся треть вынуждена ему подчиниться. Жителям предоставляют другие квартиры, дома или участки, иногда дают временное жилье, чтобы они позже вернулись на ту же территорию в новые, как правило, многоквартирные дома. В нашем законе о КРТ такой мажоритарный принцип получения согласия большинства собственников прописан только в отношении ветхих многоквартирных домов, не являющихся аварийными, но не в отношении частных домов.

Под расселение могут попасть частные дома и таунхаусы с высоким износом

В 2019 году Минстрой разъяснял регионам, что программа расселения аварийного жилья распространяется только на многоквартирные дома, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, но после принятия закона о КРТ позиция ведомства изменилась. "Под переселение теперь могут попадать и блокированные жилые постройки. При этом гражданам предложат получить взамен квартиру в многоквартирном доме или жилищный сертификат", - говорит эксперт.

Изношенных домов-таунхаусов в стране не так много, около 1-2 тысяч, добавляет Склянчук: в советское время их строили редко, в основном в южных регионах. До сих пор это нетипичное жилье исключали из программ расселения.

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