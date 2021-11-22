Ветхие таунхаусы попадут в программы расселения

Минстрой обновил методические рекомендации по формированию регионами адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В них теперь рекомендуется включать помимо многоквартирных домов также аварийные дома блокированной застройки и объекты индивидуального жилищного строительства, признанные непригодными для проживания. Как уточнили в Минстрое, под блокированными домами имеются в виду дома на несколько семей, где есть общее имущество, но с выходом из каждого жилого помещения сразу на улицу (это могут быть и аналоги таунхаусов, и распространенные дома на две семьи). Кроме того, при переселении по проектам комплексного развития территорий (КРТ) в программе могут оказаться частные дома и таунхаусы с высоким уровнем износа, ненадлежащим техническим состоянием и отсутствием систем инженерно-технического обеспечения. Конкретные критерии таких домов должен установить регион (например, это могут быть дома без централизованного водоснабжения или канализации).
Это хорошая тенденция, считает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева: в городах огромное количество "пятен" ветхой застройки индивидуальными домами, и эту проблему нужно решать. Программы переселения жителей из таких домов позволят людям обзавестись современным жильем и "облагородить" целые районы.
Однако юридически вопрос пока не до конца проработан, считает эксперт. Нет четкого порядка признания индивидуальных и блокированных домов аварийными, непригодными для проживания. Не установлен специальный порядок предоставления собственникам частных домов компенсации или другого помещения, каким оно должно быть, где располагаться. Пока в рамках КРТ предусмотрено изъятие для публичных нужд в общем порядке в соответствии с земельным законодательством.
В других странах при расселении частных домов применяется примерно тот же порядок, что и при расселении многоквартирного дома в рамках обновления территорий, отмечает Косарева. Определяется территория, и если большинство собственников - как правило, две трети, хотят сноса домов и переселения, то оставшаяся треть вынуждена ему подчиниться. Жителям предоставляют другие квартиры, дома или участки, иногда дают временное жилье, чтобы они позже вернулись на ту же территорию в новые, как правило, многоквартирные дома. В нашем законе о КРТ такой мажоритарный принцип получения согласия большинства собственников прописан только в отношении ветхих многоквартирных домов, не являющихся аварийными, но не в отношении частных домов.
В 2019 году Минстрой разъяснял регионам, что программа расселения аварийного жилья распространяется только на многоквартирные дома, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, но после принятия закона о КРТ позиция ведомства изменилась. "Под переселение теперь могут попадать и блокированные жилые постройки. При этом гражданам предложат получить взамен квартиру в многоквартирном доме или жилищный сертификат", - говорит эксперт.
Изношенных домов-таунхаусов в стране не так много, около 1-2 тысяч, добавляет Склянчук: в советское время их строили редко, в основном в южных регионах. До сих пор это нетипичное жилье исключали из программ расселения.